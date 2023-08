年末のプロモーション ★LP　太陽の子エステバンBGM集　越部信義先生/NHK/ポスター付 その他

■1982年(昭和57年)よりNHKテレビで放送開始された、

スタジオぴえろ、DIC制作による冒険アニメの名作「太陽の子エステバン」。

1980年代、ギャバン、シャリバンに続く第3の「バン」と言えば

この「エステバン」でした・・・(大嘘)。

■放映当時、キングレコード株式会社、スターチャイルドレーベルより

発売されたサウンドトラックLPレコード、

「太陽の子エステバン BGM集VOL.1」です。

初回特典のB2版カラーポスターが封入されています。

(ジャケット内に封入されているため、折られた状態です。ご注意ください)。

■A面

冒険者たち パルさん

エステバンのテーマ

新大陸をめざして

シアのテーマ

想いははるか

おかしな島

不安な夜

大冒険

■B面

ムーの巨船出航

大草原の旅

おかしな仲間

静かな海

アマゾンの密林

不思議な夢

せまりくる危機

黄金都市をめざして

いつかどこかであなたとあった

■音楽 越部信義先生

番組出演 野沢雅子、小山茉美、佐久間レイ、堀絢子、くまいもとこ、植竹真子、

斉藤祐子、佐々木功さんほか。

■ダブルジャケット仕様。帯つき。(帯、上部に退色が見られます)。

■超個人的見解による盤面評価3

5 新品同様!完全保存版!聞かないで飾って!。

4 ほぼキズなし。音飛びはなさそう。持っておきたい。

3 まぁ、普通。大きなキズ、汚れは目立ちません。並。

2 小傷あり。聞けなくはないけれど・・・。

1 キズ多め。聞けなくはなさそうだけれど気になる。

0 兇悪!。ジャケット値打ちでどうぞ。

■プレーヤーを所持 していないため、盤面の音質チェックは出来ていません。

目視による判断で出品しています。見落としなどご容赦ください。

■ご購入頂ける際のコメントはご不要です。

■お値下げのお申し出はお受けしておりません。

ご理解、ご協力ください。

■複数お取引き頂ける場合、

送料差額を差し引き金額を変更し

専用出品いたします。ご一報ください。

よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

■1982年(昭和57年)よりNHKテレビで放送開始された、 スタジオぴえろ、DIC制作による冒険アニメの名作「太陽の子エステバン」。 1980年代、ギャバン、シャリバンに続く第3の「バン」と言えば この「エステバン」でした・・・(大嘘)。■放映当時、キングレコード株式会社、スターチャイルドレーベルより 発売されたサウンドトラックLPレコード、 「太陽の子エステバン BGM集VOL.1」です。 初回特典のB2版カラーポスターが封入されています。 (ジャケット内に封入されているため、折られた状態です。ご注意ください)。■A面 冒険者たち パルさん エステバンのテーマ 新大陸をめざして シアのテーマ 想いははるか おかしな島 不安な夜 大冒険■B面 ムーの巨船出航 大草原の旅 おかしな仲間 静かな海 アマゾンの密林 不思議な夢 せまりくる危機 黄金都市をめざして いつかどこかであなたとあった■音楽 越部信義先生番組出演 野沢雅子、小山茉美、佐久間レイ、堀絢子、くまいもとこ、植竹真子、 斉藤祐子、佐々木功さんほか。■ダブルジャケット仕様。帯つき。(帯、上部に退色が見られます)。■超個人的見解による盤面評価3 5 新品同様!完全保存版!聞かないで飾って!。 4 ほぼキズなし。音飛びはなさそう。持っておきたい。 3 まぁ、普通。大きなキズ、汚れは目立ちません。並。 2 小傷あり。聞けなくはないけれど・・・。 1 キズ多め。聞けなくはなさそうだけれど気になる。 0 兇悪!。ジャケット値打ちでどうぞ。■プレーヤーを所持 していないため、盤面の音質チェックは出来ていません。 目視による判断で出品しています。見落としなどご容赦ください。■ご購入頂ける際のコメントはご不要です。■お値下げのお申し出はお受けしておりません。ご理解、ご協力ください。■複数お取引き頂ける場合、送料差額を差し引き金額を変更し専用出品いたします。ご一報ください。よろしくお願いいたします。

