数量は多い Needles☆ジャージ 《希少》ニードルス パンツ オレンジ 刺繍ロゴ M その他

⚫商品名

ニードルスのジャージのパンツです☺︎

⚫ポイント

・刺繍ロゴ

・サイドライン

・派手なカラーリングがかわいいです☺︎

⚫状態

使用感、左裾に小さな汚れ、右裾にシミがございますが、その他目立った汚れやダメージはございませんので、これからもたくさん着用して頂けます☺︎

⚫️カラー

オレンジ

⚫サイズ Mサイズ

(平置き ウエスト38cm、わたり29cm、すそ幅24cm、股上30.5cm、股下71.5cm、総丈101cm)

#J418

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ニードルス 商品の状態 やや傷や汚れあり

