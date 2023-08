種類・セット内訳···キュー

店で使用していたキューです。

傷汚れ、変形あります。

ブランドもどこか分かりません。

遊び程度なら充分に使えます。

傷、変形気になる方はご遠慮願います。

最低限保証していただければかなりの交渉は可能です!

が、すみません、、、

連絡遅れるかもしれません。

何卒よろしくお願いします。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

種類・セット内訳···キュー店で使用していたキューです。傷汚れ、変形あります。ブランドもどこか分かりません。遊び程度なら充分に使えます。傷、変形気になる方はご遠慮願います。最低限保証していただければかなりの交渉は可能です!が、すみません、、、連絡遅れるかもしれません。何卒よろしくお願いします。

