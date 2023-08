人気の ゴローズ goro's メタル付き OLD 特大フェザー ネックレス

ゴローズ メタル付き 特大フェザー OLD

新品同様 国内未入荷 希少 10k ANGEL ペンダントトップ ネックレス



【新品◆英国製】BUNNEY シルバー925 チャーム 22mm ネックレス

商品説明+++

SEV セブルーパー 3G



スカル シルバー925 ネックレス

ブランド名:ゴローズ

846 YAJIRO ディープバランサー ネックレス 4SERIES ヤジロ

サイズ:約6.8×1.5cm

希少 インディアンジュエリー (アル・ソマーズ) ネックレスセット

素材:シルバー,18k

ハワイアンジュエリー シルバー ペンダント トップ トリプルエターナルリング3

重さ:約8.5g

イエローバックス ネックレス yellowbacks

状態:長年使用しておりましたので硫化による黒ずみがあります。

MB ハイエンド シルバーチョーカー

購入店舗: 原宿ゴローズ本店

GUCCI グッチ +agateアガットチョーカー ドッグタグ 定価51295円



□ ファーストアローズ SV925×18K ペンダントトップ+1$銀貨貼り付け



Supreme / Tiffany & Co. Return ネックレス

98年頃ゴローズで購入した物になります。

ナバホ族 AL作 インディアンジュエリー ターコイズネックレストップ



DIOR新作ネックレス

最近は並びも凄い様で簡単には購入出来ないと思いますので探している方はご検討下さい。

確認用 Roen ネックレス ROEN joy



silver925 先金フェザー イーグルフック 細角チェーン ネックレス

あくまで中古品としてご理解頂ける方のみご購入をお願いします。

最終値下げです!スターリンギア トップのみ



old tiffany necklace SV925



k18 ネックレス 長さ60cm ヘルメス シェーヌダンクル supreme

※トラブル防止の為、神経質な方、少しでも不安な方は購入をご遠慮ください。

クリスチャンディオール プレート ネックレス ヴィンテージ 希少



イタリア製 シルバー925 ロングチェーンネックレス

※ご購入後のご要望、質問は一切対応出来ませんので、ご質問がある場合は購入の前にして頂きますようお願いします。

※値下げ【新品】アリゾナフリーダム ペンダントトップ ターコイズ チェーン付き



★シャネル ココマーク ブローチ

※ゴローズは特有の初期傷や年代による個体差等ありますので独自の知識で判断される方や神経質な方は店頭でご自身でのご購入をお勧めします。

nezca ネズカ nezca ネックレス ブラック

また、ゴローズではレシートや領収書が出ない為ご購入の際はご理解の上よろしくお願い致します。

GUCCI ネックレス ゴースト シルバーアクセサリー



Bill Wall Leathe ボールネックレス 82-AM0301-02



YOSHIKI着用メンズDIORネックレス喜平CDネックレス

自己紹介

レア NUMBER (N)INEナンバーナイン フェンダーネックレス

90年代からゴローズに通っており、手に入れるのに苦労したアイテムも多数ありますが、年齢的にも身につける機会がほとんど無くなり、子供も産まれ、今後の資産の手助けにと思い今回手持ちのアイテムを出品させて頂いております。

【正規品】 ルイヴィトン ペンダント・LVイニシャル キー ネックレス

ゴローズ をお好きな方にお譲り出来れば幸いです。

【かずきち様専用】ゴローズgoro's 3点吊り金付きグラス細角チェーンセット

思い入れのある物ですので委託店やオークションでの転売目的など営利目的の方はご遠慮ください。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

ゴローズ メタル付き 特大フェザー OLD商品説明+++ブランド名:ゴローズサイズ:約6.8×1.5cm素材:シルバー,18k重さ:約8.5g状態:長年使用しておりましたので硫化による黒ずみがあります。購入店舗: 原宿ゴローズ本店98年頃ゴローズで購入した物になります。最近は並びも凄い様で簡単には購入出来ないと思いますので探している方はご検討下さい。あくまで中古品としてご理解頂ける方のみご購入をお願いします。※トラブル防止の為、神経質な方、少しでも不安な方は購入をご遠慮ください。※ご購入後のご要望、質問は一切対応出来ませんので、ご質問がある場合は購入の前にして頂きますようお願いします。※ゴローズは特有の初期傷や年代による個体差等ありますので独自の知識で判断される方や神経質な方は店頭でご自身でのご購入をお勧めします。また、ゴローズではレシートや領収書が出ない為ご購入の際はご理解の上よろしくお願い致します。自己紹介90年代からゴローズに通っており、手に入れるのに苦労したアイテムも多数ありますが、年齢的にも身につける機会がほとんど無くなり、子供も産まれ、今後の資産の手助けにと思い今回手持ちのアイテムを出品させて頂いております。ゴローズ をお好きな方にお譲り出来れば幸いです。思い入れのある物ですので委託店やオークションでの転売目的など営利目的の方はご遠慮ください。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

黒翡翠 龍彫翡翠ネックレス 鑑定書付きグッチ GUCCI ネックレス ディアマンテ プレートOUR LEGACY LADON MATTE NICKELEKING ICE エンジェル ネックレス 天使 マシンガン UZIチカーノトラヴィス タイニーガーゴイル 18K 金 travis walker