ウエスト 55

ジャンゴアトゥール アナザーライン オールインワン デニム アンクル丈 ツナギ

総丈 144

engineeredgarments overall オーバーオール レオパード



HATSKI / Katsuragi Selvedge Overall

状態:裾切り、使用感、オイルの匂いあり。デニムがLEEに近く、縦落ちが楽しめる良いデニムを使用しています。ディテールから50s 60sと推測されます。大変いい雰囲気です。

ビンテージ 30s 40s デニム オーバーオール W41程 ドーナッツボタン



Lee オーバーオール Lot 040 2841 W60L32 ビンテージ



NigelCabourn ナイジェルケーボン BLACK オーバーオール

CONFECT UPCYCLELINO ツイルオールインワン ジャンプスーツ 3

値下げ。ダメージあり。80's ISSEY MIYAKE 皮 つなぎ

fuji _m _zo様専用engineeredgarmentsガーメンツ

ラウンドハウス オーバーオール サロペット ヒッコリーストライプ エプロン

定価20万❗️超お買得❗️メゾンマルジェラ*ジャンプスーツ/オーバーオール

NIKE OVERALLS オーバーオール ブルー XL

Carhartt Men's Denim Unlined Bib Overall

ANACHRONORM アナクロノーム メンズ デニム オーバーオール レザー

40s/50s/フィンクス/ヘリンボーン/オールインワン/ツナギ/ビンテージ

オブザネージュスタイル おしゃれつなぎ 黒 ブラック

50s 60s unknown オールインワン デニム ツナギ シングルステッチ

トロフィークロージング ダブルニー オーバーオール TROPHYCLOTHING

1960年代 PAYDAY ビンテージ デニムオーバーオール

Carhartt デニム オーバーオール 古着 カーハート 濃紺

NEAT MAW別注 overall KINARI ペイント サイズS

LYBRO ライブロ ナイジェル オーバーオール

美品 Carhartt/カーハート オーバーオール 人気の14806

50's‼️デニム オールインワン ツナギ カバーオール ビンテージ

NIKE ナイキ サロペット オーバーオール リフレクター ワンポイント XXL

未使用 オーバーオール S ワークパンツ ジーンズ デニム メンズ X6815

VOLCOM ビブパンツ ゴアテックス

クーティ オールイン ワン



saby 22SS TUCK BAGGY OVA オーバーオール

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 傷や汚れあり

