お知らせ ログイン 会員登録 出品
【国内即発送】 CARTRIDGE TEATORA KNIT サイズ2 18G CREW ニット/セーター

商品の説明

■概要
ブラックレーベル 　高級ウールニットセーターM 　24,200円 紺
2022年に千駄ヶ谷店にて購入しました。
Maison Margiela ニット セーター S
ワンシーズンほど着用して、クローゼット保管しております。
A.PRESSE アプレッセ Fisherman セーター カシミヤ 3 新品
最後の写真をご覧ください。
calvin klein205w39nycニットraf simonsラフシモンズ
お腹の部分にほつれほどではありませんが一箇所糸の凹凸部があります。
sizeL☆美品☆ダンヒル カシミア×マルベリーシルク製ハイゲージニット
着用中にさほど目立つものではありませんが、神経質な方はお控えください。
ストーンアイランド　stone island タートルネック ニット

定価30800円 yoshiokubo ジャカード スウェットシャツ
■タグ
McGregor マックレガー ハイネック 総柄 ハーフジップ ニット 下北沢
同梱します。
【2枚まとめ】a942 a641

スヴェーヴォ リネンシルク クルーネックニット SVEVO 丸首 ベージュ
■DELTAPEAK
《希少》クージー coogi☆デザインニット セーター L マルチカラー
ポータブルニットウェア。
ETCHINGS 総柄 3D コットンニットセーター メンズL 古着マルチカラー
扱いの楽なハイゲージニットというコンセプトのもと開発されたニットシリーズDELTAPEAK。
neon sign ネオンサイン 17ss ニット
着用していることを忘れてしまうほどの圧倒的軽さを備えたニットシリーズは優雅な佇まいからは想像できない物性によるイージーケアとタブレットポケットに収まるほどのポータビリティー。
333様専用です。
あなたの旅の装備を、より軽量に、よりイージーに、よりコンパクトにします。
Supreme 20SS Cartoon Sweater セーター イエロー L

【美品】JOHN SMEDLEY ジョンスメドレー 30Gウール Vネックニット
2022年から本格展開の始まるTEATORAの新ラインHOVER LAYER。
ジョンスメドレー　ニット　セーター　美品
無重力のような軽さをコンセプトに開発されたHOVERLAYERシリーズ。
L.L.Bean クルーネック ニットセーター　ダークグレー無地　Lサイズ
まるで皮膚の上に浮いているかの様な圧倒的軽さは着用していることを忘れてしまうほど。
John Smedley メンズクルーネックウールニット 長袖 黒 欧州Sサイズ
今回先行発売されるハイゲージシリーズはわずか約180g。
【大人気カラー☆変形デザイン】ヴィヴィアンウエストウッド セーター ニット
体験したことのない軽さがウェアの重量からあなたを開放します。
Ennoy ROUND NECK PULLOVER ニット L

ダイリク　星条旗ニット
■スペック
♡美品♡超希少品♡入手困難♡ブラックレーベルクレストブリッジニット♡早い者勝ち♡
CARTRIDGE KNIT CREW 18G DELTAPEAK
最終価格　美品　バーバリーブラックレーベル　肩チェックジップアップニットサイズ3
表地：Polyester100%
Christian Dior vintage knit クリスチャンディオール
COLOR：ブラック
ARAMIS セーター
Size：2
Celine セリーヌ　ニット　グレー

Gosha Rubchinskiy Striped Sweater ニット
■定価
新品未使用　ポロラルフローレン　ジップアップニット
35,200円
UNUSED アンユーズド　モヘアニットセーター

COOGIニットセーター
■寸法(目安)
UNION OG MCGILL ユニオン ジャケット
Size 2：着丈70cm 身幅62cm 裄丈84cm
ラルフローレン　ミリタリーセーター

正規品　クロムハーツ　マッティボーイ　Matty boy XXL グレー

KENZO Paris パリコレ ランウェイ使用モデル
#teatora
wasted youth ニット
#テアトラ
90's Ralph Lauren ラルフローレン ラムウール ニット セーター
#CARTRIDGESHIRT
【WOOLRICH】80s ハンドメイド オルテガ柄 カヌー柄 好配色 ニット
#walletpants
1980s L.L.Bean バーズアイ ニット ネイビー 在原 エルエルビーン
#timeadapter
バレナ　BARENA ニットベスト
#KNITCREW18G
値下げ【新品タグ付き】　GUCCI ニット　シルク　Vネック　イタリア製
#デバイスコート
[新品] JOHN SMEDLEY(ジョンスメドレー) Vネックウールセーター
#devicejacket
ザノーネ　キョート
#neattokyo
ザダファーオブセントジョージ ニット セーター
#vendor
COOGI クージー マルチカラー 3Dニット セーター
#1LDK
Gosha Rubchinskiy ニット　未使用
#neattokyo
【レア希少カラー】ポロ ラルフローレン　ハーフジップ　ニットスウェット
#comoli
sacai ホリデーコレクション 21aw ノルディックニット　セーター サカイ
#コモリ
アイルランド製フィッシャーマンアラン ハーフジップケーブルニットセーターベージュ
#auralee
vintage レトロ古着 紫 総柄 3D 立体 アクリル ウール ニット 原宿
#オーラリー
エヴィスカウチン EVISU GOALLAカウチンニット 38
#yaeca
ルシアンペラフィネ　カシミア　ニット　セーター
#ヤエカ
iggy knit sweater
#stevenalan
フォレスト様専用 グランサッソ コットンニット ブラック 50
#vendor
dairiku ttt プルオーバー タグ付き
#alvana
Special vintage 80s〜 ハンドニット太陽柄　陰陽ニット
#KaptainSunshine
tosani 3Dニット　ブルー
#キャプテンサンシャイン
【圧倒的存在感】好配色 TUNDRA 3D デザイン ニット セーター 立体編み
#MaisonMargiela
ミッソーニ イタリア製 ニット 3D 総柄 立体模様 セーター ビンテージ
#ANATOMICA
AURALEE BRUSHEDSUPERKIDMOHAIRKNITPOLO
#アナトミカ
ドライバーズニット【MAISON SPECIAL/メゾンスペシャル】
#snowpeak
MUKAI MOHAIR BORDER KNIT/モヘアボーダーニット
#patagonia
MARCELO BURLON ボーダー ニット セーター 加工
#GRAPHPAPER
【未使用・タグ付き】グッチ リーフ＆フライング タイガー ニット サイズL 赤
#グラフペーパー
STUSSY Pigment Dyed Sweater 68-MH-1191
#サマーセーター
Tamme tamme タム サカイ sacai ニット ケーブルニット
#サマーニット

Ｖ12 ヴィトゥエルヴ ニット

商品の情報

商品のサイズM
ブランドテアトラ
商品の状態目立った傷や汚れなし

フィッシャーマンニット　アイルランド製　ニット セーター メンズ　 ブラウン M

［再値下げ,ドルガバ］Dolce&Gabbana セーター タートルネック

MONCLER 4 HYKE モンクレール ジーニアス ハイク カシミアニット

COMOLI コモリ 20SS インディゴクルーネックニットセーター タグ付き

old stussy “skull” ニットセーター 美品

コムデギャルソン　タートルネック カットソー

イサムカタヤマ　BACKLASH ラビットファー　カウチンニット

希少好配色 COOGI クージー 3Dニット マルチカラー カーキ ターコイズ

shinyakozuka○新品22ssコットンニット
■概要2022年に千駄ヶ谷店にて購入しました。ワンシーズンほど着用して、クローゼット保管しております。最後の写真をご覧ください。お腹の部分にほつれほどではありませんが一箇所糸の凹凸部があります。着用中にさほど目立つものではありませんが、神経質な方はお控えください。■タグ同梱します。■DELTAPEAKポータブルニットウェア。扱いの楽なハイゲージニットというコンセプトのもと開発されたニットシリーズDELTAPEAK。着用していることを忘れてしまうほどの圧倒的軽さを備えたニットシリーズは優雅な佇まいからは想像できない物性によるイージーケアとタブレットポケットに収まるほどのポータビリティー。あなたの旅の装備を、より軽量に、よりイージーに、よりコンパクトにします。2022年から本格展開の始まるTEATORAの新ラインHOVER LAYER。無重力のような軽さをコンセプトに開発されたHOVERLAYERシリーズ。まるで皮膚の上に浮いているかの様な圧倒的軽さは着用していることを忘れてしまうほど。今回先行発売されるハイゲージシリーズはわずか約180g。体験したことのない軽さがウェアの重量からあなたを開放します。■スペックCARTRIDGE KNIT CREW 18G DELTAPEAK 表地：Polyester100%COLOR：ブラックSize：2■定価35,200円■寸法(目安)Size 2：着丈70cm 身幅62cm 裄丈84cm#teatora#テアトラ#CARTRIDGESHIRT#walletpants#timeadapter#KNITCREW18G#デバイスコート#devicejacket#neattokyo#vendor#1LDK#neattokyo#comoli#コモリ#auralee#オーラリー#yaeca#ヤエカ#stevenalan#vendor#alvana#KaptainSunshine#キャプテンサンシャイン#MaisonMargiela#ANATOMICA#アナトミカ#snowpeak#patagonia#GRAPHPAPER#グラフペーパー#サマーセーター#サマーニット

商品の情報

商品のサイズM
ブランドテアトラ
商品の状態目立った傷や汚れなし

【国内即発送】 CARTRIDGE TEATORA KNIT サイズ2 18G CREW ニット/セーター

48分钟前

【国内即発送】 CARTRIDGE TEATORA KNIT サイズ2 18G CREW ニット/セーター

¥18,000 ¥13,500

(税込) 送料込み
2
12
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

703f9c57

 1767

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (12)

703f9c57
【国内即発送】 CARTRIDGE TEATORA KNIT サイズ2 18G CREW ニット/セーター 【国内即発送】 CARTRIDGE TEATORA KNIT サイズ2 18G CREW ニット/セーター

幻想的 （新品）TEATORA CARTRIDGE KNIT CREW 18G サイズ2 | www.kdcow.com

幻想的 （新品）TEATORA CARTRIDGE KNIT CREW 18G サイズ2 | www.kdcow.com


TEATORA CARTRIDGE KNIT CREW 18G | www.burger-life.com

TEATORA CARTRIDGE KNIT CREW 18G | www.burger-life.com


幻想的 （新品）TEATORA CARTRIDGE KNIT CREW 18G サイズ2 | www.kdcow.com

幻想的 （新品）TEATORA CARTRIDGE KNIT CREW 18G サイズ2 | www.kdcow.com


TEATORA CARTRIDGE KNIT CREW 18G | www.burger-life.com

TEATORA CARTRIDGE KNIT CREW 18G | www.burger-life.com


TEATORA CARTRIDGE KNIT CREW 18G | www.burger-life.com

TEATORA CARTRIDGE KNIT CREW 18G | www.burger-life.com


Aランク TEATORA CARTRIDGE KNIT CREW 18G サイズ3 黒 | www.kdcow.com

Aランク TEATORA CARTRIDGE KNIT CREW 18G サイズ3 黒 | www.kdcow.com


TEATORA CARTRIDGE KNIT CREW 18G | www.burger-life.com

TEATORA CARTRIDGE KNIT CREW 18G | www.burger-life.com

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 【国内即発送】 CARTRIDGE TEATORA KNIT サイズ2 18G CREW ニット/セーター
© www.inba.net, Inc.