人気を誇る 新品 ナイキ ジョーダン ルカ1 バッシュ ローカット 24.5cm バスケットボール

【商品情報】

NIKE JORDAN SUPER.FLY 3 X SLAM DUNK タグ付き

アメリカの正規店で買付

ナイキ ジョーダン ルカ1 バッシュ ローカット

Nike Jordan Luka 1 - White/Turquoise

DN1772-104

購入時よりBOXのトップがカットされてましたので現状でのお届けになります。

【サイズ】

メンズ US6.5 : 24.5㎝

ウィメンズ US8.0 : 25.0㎝

【発送】

佐川急便にて発送します。

【注意】

即購入はOKですが他モール併売のためコメントにて在庫ご確認頂いた方がトラブルになりにくいです。

#メンズシューズはこちら_troisHOMME

#troisHOMME全商品はこちら

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【価格について】

■出品して7日が経過したものは商品コードで検索して最安値を設定しています。

■いいね!が5件付く毎に一定額値引きしております。

■フォローして頂いて100円値引き致します。コメントでお知らせ下さい。

【ご対応について】

■平日のみ14:00までの決済完了で即日発送しております。

■当方事業者のため土日祝の対応が遅れる場合があります。

【発送について】

■基本的にメール便で送れる物はゆうパックで発送します。

■宅急便は佐川急便にて簡易梱包で発送します。梱包材の再利用にご了承下さい。

【商品について】

■日本国内正規店・海外正規店より買い付けたものを出品しております。

■以前正規品を偽物よばわりされて大迷惑を受けました。怪しいと思う方は購入をお控え下さい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

商品の情報 ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

