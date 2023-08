ご覧いただきありがとうございます(^^)

ISSEY MIYAKE イッセイミヤケ

PLEATS PLEASE プリーツプリーズ

~商品説明~

■color:ブラック 黒

※照明の関係により、実際よりも色味が違って見える場合があります。

若干製品と画像のカラーが異なる場合もございます。予めご了承ください。

■size:3 L

総丈 約104cm

ウエスト 約34cm~

ヒップ 約47cm

股上 約32cm

股下 約75cm

わたり幅 約30cm

裾幅 約25cm

※平置きサイズです。

素人採寸の為、多少の誤差はご了承願います。

■素材:ポリエステル100%

********************

透け感:なし

裏地:なし

伸縮性:あり

光沢感:ややあり

生地の厚さ:普通

********************

☆お洗濯可

■仕様:

ボタン・ホック:無

ファスナー:無

ポケット:無

スリット:無

ウエストゴム:全体に有

■状態:特に目立つような傷や汚れは見受けられませんので、まだまだお使いいただけます。

何か気になる点やご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ。

USED品、自宅保管品になりますのでご了承ください。

出品の際に確認しておりますが、見落とし等ございましたら申し訳ありません。

発送はコンパクトに折畳ませて頂き圧縮して、最安値の方法で送らせて頂く予定です。

発送の際に畳みジワが出来る可能性がございます。ご容赦ください。

ご検討よろしくお願いいたします( ᵕᴗᵕ )

商品の情報 商品のサイズ L ブランド イッセイミヤケ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

