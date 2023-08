MAISON SPECIAL

度詰めのしっかりとした天竺を使用したカットソー。

素材感を感じられる肉感ながら肌触りも滑らか。

MAISON SPECIALの代名詞ともいえるサイズ感。

身幅、アームともに非常に大きく取り、肩をしっかりと落としたドロップショルダーから成る特徴的なオーバーシルエット。

アイテムそのものの品の良さが、オーバーサイズでも野暮ったく感じさせない大人のオーバーサイズシルエットに仕上げております。

美しい花柄を刺繍で繊細に表現した、洗練されたデザイン。

花柄を刺繍で表現することにより、チープに見せず高級感のある佇まいに。

ゆったりとしたシルエットに合わせることでこなれた表情へ昇華。

定番モチーフも仕上げ方により新鮮に感じさせる、MAISON SPECIALらしいアプローチが光る1着。

旬なオーバーサイズで、インパクトあるフラワーモチーフが存在感あります。

#シャツ #ジャケット のインナーにもおすすめです。

新品

メゾンスペシャル 青山店 購入

素材 コットン100%

色 ホワイト

サイズ 02 (M〜L)

着丈 約78㎝、身幅 約66㎝、肩幅 約60㎝、袖丈 約29㎝

(平置き、素人採寸になります)

自宅保管していたので、

完璧を求める方、神経質な方はご遠慮ください。

ご理解いただける方のご購入をお待ちしております。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド メゾンスペシャル 商品の状態 新品、未使用

