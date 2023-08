■割引:フォロー割あり

5000円以上300円引き

10000円以上500円引き

20000円以上1000円引き

購入希望の方は、値下げ対応も可能ですのでコメントにて「希望金額」を提示ください。

他にもバッグや衣類など沢山出品中です☆

↓是非こちらからご覧ください↓

#SaSa_即購入OK_フォロー割

■ポイント:

・コロンとした可愛いシルエット

・使いやすい定番ブラック

・自立するシルエット

・便利なショルダーストラップ付(着脱可)

・普段使い、お出掛けにオススメ

■アイテム:

A.D.M.J エーディーエムジェー AccessoiresDeMademoiselle アクセソワ ドゥ マドモワゼル 2way ミニボストン ハンドバッグ ショルダーバッグ サッチェル 斜め掛け 黒 ブラック ACS01050 HIDE SHRINK 24cm NEW BOSTON シュリンクレザー 革 ラウンド型 ロゴ ゴールド金具 レディース

■購入先:

大手リサイクルショップで購入しました。

■コンディション:

目立った傷や汚れなく、まだまだ気持ちよくご愛用いただけます。

■商品仕様:

・サイズ:

幅24×高さ19×マチ11cm

ハンドル26cm

ショルダーストラップ79~123cm

※平置き実寸です。

※採寸による若干の誤差はご了承下さい。

・素材:レザー

・カラー:ブラック

・内側:オープンポケット×1

ボタン付きポケット×1

ファスナー付きポケット×1

・付属品:ショルダーストラップ

キーリング、ネームタグ

(※撮影小物はつきません。)

■発送:

簡易包装のため、保管・梱包時にシワが伴う場合があります。予めご了承下さい。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

管理番号S23MA2712375

商品の情報 ブランド エーディーエムジェー 商品の状態 未使用に近い

