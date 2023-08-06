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ご覧いただき誠にありがとうございます。
【美品】FENDI フェンディ マンマバケット ハンドバッグ コットンジャージ
お品の詳細は、以下の通りです。
S1830 美品!! ボッテガヴェネタ イントレチャート 刺繍 2WAYバッグ
※おすすめ商品一覧はこちら#Keico’sCollection
【新品未使用☆アンテプリマガーラリボンチェーンバックコサージュ付き♡可愛い】
LOUIS VUITTON ルイヴィトン マンハッタンPM
状態: 美品 (3-4ヶ月程度使用)
ルイヴィトン アルマ バック モノグラム ハンドバッグ
※あくまでもusedですので小傷・薄汚れはあります。完璧な状態を望まれる方は購入をお控え下さい。
❤️MAHALO様専用 ルイヴィトン スピーディ・バンドリエール25 ❤️
【美品】GIVENCHY ハンドバッグ アクセサリーポーチ フォーマル ブラック
商品: TOD’S（トッズ）
シャネル☆ココマーク ハンドバッグ グレー☆A-0694
※新宿にある百貨店購入正規品
ChristianDior クリスチャンディオール トロッター ミニボストン
価格: (参考) 189,000円程度
５５万！ マルタンマルジェラ コレクションライン バッグ
使用: ハンドバッグ（肩がけ使用可）
【新品】エンチャンテッドフォレストボニーバタフライクロスボディ
素材: レザー
✨美品✨ グッチ ハンドバッグ シルバー金具 GGキャンバス レザー ブラック
いろ: ホワイト 白
Aeta アエタ PG10 TOTE [BLACK]
size: 横34cm 縦17cm 幅11cm
オーストリッチ バック レッド
備考: 全国のTOD’S直営店でメンテナンス可
Osanai168 様★ご専用FURLA1927 /ハンドバッグMParla E
未使用 オーストリッチ ハンドバッグ JRAタグ付き パープルグレー
ご不明点があればお気軽にご相談くださいね。
新品 クロコダイルトート2本手バックショルダー紐付き
宜しくお願いいたします。
新品 DEMELLIER デメリエー バッグ
ヴィヴィアンウエストウッド エグゼクティブ ドクターズバッグ
トッズの他に、グッチやロエベ、フェラガモ、ロンシャン、ボッテガヴェネタ、エルメス、セリーヌなどsimpleで上品なお品を多数所持しています。合わせて、ぜひご検討くださいませ。
【新品】Aeta アエタ DA25 ブラック
#Keico’sCollection
BALENCIAGA バレンシアガ グリス ミニボストン バッグ
商品の情報
ブランド
トッズ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
GUCCI グッチ シェリーライン ハンドバッグ ボストン ネイビー
バレンシアガ ヴィンテージ PVC×レザー ボストンバッグ 旅行かばん
超美品 ジェイ&エムデヴィッドソン ハンドバッグ ベルト 20-22051214
ケイトスペード2wayバッグ ボストンバッグ
クイーンズコート ハンドバッグ ピンク アプワイザーリッシェ アンテプリマ
ペリーコ ハンドバッグ
【期間限定値下げ中】miumiu ミュウミュウ 2wayバッグ
トリーバーチハンドバッグ(新品未使用品)
ご覧いただき誠にありがとうございます。お品の詳細は、以下の通りです。※おすすめ商品一覧はこちら#Keico’sCollection状態: 美品 (3-4ヶ月程度使用)※あくまでもusedですので小傷・薄汚れはあります。完璧な状態を望まれる方は購入をお控え下さい。商品: TOD’S（トッズ）※新宿にある百貨店購入正規品価格: (参考) 189,000円程度使用: ハンドバッグ（肩がけ使用可）素材: レザーいろ: ホワイト 白size: 横34cm 縦17cm 幅11cm備考: 全国のTOD’S直営店でメンテナンス可ご不明点があればお気軽にご相談くださいね。宜しくお願いいたします。トッズの他に、グッチやロエベ、フェラガモ、ロンシャン、ボッテガヴェネタ、エルメス、セリーヌなどsimpleで上品なお品を多数所持しています。合わせて、ぜひご検討くださいませ。#Keico’sCollection
商品の情報
ブランド
トッズ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
激安人気新品 （トッズ）レザー 《美品》TOD’S ハンドバッグ 白 ホワイト ハンドバッグ
375
27分钟前
激安人気新品 （トッズ）レザー 《美品》TOD’S ハンドバッグ 白 ホワイト ハンドバッグ
¥
17,800
¥
13,350
(税込) 送料込み
5
10
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商品の情報
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バッグ
ハンドバッグ
（トッズ）レザー 《美品》TOD’S ハンドバッグ 白 ホワイト
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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東京都
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1~3日で発送
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出品者
4afafa15df78
1510
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この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (10)
激安人気新品 （トッズ）レザー 《美品》TOD’S ハンドバッグ 白 ホワイト ハンドバッグ
極美品✨セリーヌ 2way ドーム型 ショルダーバッグ ハンドバッグ ブラック
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