︎︎︎︎︎︎☑︎商品名

NAPAPIJIRI “Anorak Parka”

TAPED SEAMS

︎︎︎︎︎︎☑︎商品説明

ノルウェー国旗がついておりますがイタリアのブランドである”NAPAPIJRI”。1987年創業。

“TAPED SEMAS”という種類のアノラックパーカーです。

シェルにはポリアミド(ナイロン)を採用、裏地はフリース素材となっております。

ハーフジップでフードや裾にはドローコード付きです。左裾にはジッパー開閉のスリットがございます。

袖内部にはリブ付き。脇下にはベンチレーションホールがございますので通気性は抜群です。

褪せたグレーカラーで古着でしか出会えない絶妙な雰囲気の1枚です。

所々に薄らとシミがございますが、着てみればグレーカラーですのでそこまで大きく気にならないかと思います。

︎︎︎︎︎︎☑︎商品素材

SHELL:ポリアミド

身頃裏地:ポリエステル

袖裏地:ポリアミド

︎︎︎︎︎︎☑︎商品サイズ

サイズ表記 不明 (着用感M程度)

着丈70cm

身幅58cm

肩幅49cm

袖丈66cm

︎︎︎︎︎︎素人採寸ですので、多少の誤差はご了承くださいませ。

︎︎︎︎︎︎☑︎コンディション

古着ですので所々にシミ・汚れ・ヨレなどがございます。

・中央部にシミと薄汚れがございます。

・左胸、前身頃右袖、前身頃左袖、後身頃 裾上、後身頃 右袖、フードなど所々に薄らとしたシミがございます。

・フードに汚れがございます。

写真に載せきれていない箇所もございます。

古着慣れ・古着にご理解のある方のご購入よろしくお願い致します。

70s 80s 90s ヴィンテージ ビンテージ アメリカ製 アウトドア フィッシングジャケット スカノラック バギーズジャケット

Warm-up jacket アノラック USA製 three season jacket GORE-TEX シェルドシンチラ ユーロヴィンテージ MA1 ボンバージャケットスキージャケット フィッシャーマン スモック スノーパーカー などお好きな方是非

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ナパピリ 商品の状態 傷や汚れあり

