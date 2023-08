お手軽価格で贈りやすい mori 様専用‼️RICKOWENS DRKSHDW ワックスパンツ ワークパンツ/カーゴパンツ

rickowens drkshdwのワックスパンツになります。

いつのシーズンかは忘れましたが結構最近のモデルになります。

大阪のセレクトショップでご購入しました。

好きなブランドが変わったので出品いたします‼︎

即ご購入大歓迎です‼️

サイズ:S

付属品:本体、drkshdw専用手提げバッグ

※すり替え防止の為、返品・返金は一切受け付けませんのであらかじめご了承の程宜しくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド リックオウエンスダークシャドウ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

