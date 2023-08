※他のモデルや在庫チェックはこちらより!

#milk_vintage_less

#milk_vintage_STUDs

◎ブランド 【(ハンドメイド)】

◎アイテム 《クラストハーフパンツ》

○定価 不明

○状態 使用期間3か月程度のUSED品

ハンドメイドによるクラストパンツです。

ディッキーズのハーフパンツをベースに、カットソー素材を重ね、その上にレザーやブラックデニムを使ってクラスト加工を施しています。

ベルトループにはDカンが取り付けられており、キーホルダーやバムフラップ、キルトスカートなどで自分流にカスタムしながら使用していただけます。

ハンドメイドであるためデザイナーズブランド既製品のような最高品質ではありませんが、だからこそパンクスのDIY精神は痛いほどに感じられます。

また、クラッシュ&リペアに終わりはなく、使用していただくことで、さらにボロボロになり、そうすることでより一層完成度が高まり、その成長を楽しんでいただけるのもクラストパンツの魅力です。

状態は、素材特有のスレやシワ、その他大小様々なダメージが見られますが、ハンドメイド商品およびクラストパンツの特性であり、通常使用には問題のないUSED美品です。

サイズ34

●ウエスト 約94cm

●股上 約35cm

●股下 約21cm

●裾幅 約35cm

#UNDERCOVER

#ラロッカ

#ジョンソンズ

#ヴィヴィアンウエストウッド

#トリプルシックス

#セディショナリーズ

#sexpistols

#RALEIGH

#アストアロボット

#ルイスレザー

#cyberdyne

#サイバーダイン

#blackmeans

#アンダーカバー

#crust

#クラストパンツ

#クラスト

#HARDCORE

#PUNK

#CRUST

#ハードコア

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ディッキーズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

※他のモデルや在庫チェックはこちらより!#milk_vintage_less#milk_vintage_STUDsオンリーワンハンドメイド!ディッキーズクラストハーフパンツ◎ブランド 【(ハンドメイド)】◎アイテム 《クラストハーフパンツ》○定価 不明○状態 使用期間3か月程度のUSED品ハンドメイドによるクラストパンツです。ディッキーズのハーフパンツをベースに、カットソー素材を重ね、その上にレザーやブラックデニムを使ってクラスト加工を施しています。ベルトループにはDカンが取り付けられており、キーホルダーやバムフラップ、キルトスカートなどで自分流にカスタムしながら使用していただけます。ハンドメイドであるためデザイナーズブランド既製品のような最高品質ではありませんが、だからこそパンクスのDIY精神は痛いほどに感じられます。また、クラッシュ&リペアに終わりはなく、使用していただくことで、さらにボロボロになり、そうすることでより一層完成度が高まり、その成長を楽しんでいただけるのもクラストパンツの魅力です。状態は、素材特有のスレやシワ、その他大小様々なダメージが見られますが、ハンドメイド商品およびクラストパンツの特性であり、通常使用には問題のないUSED美品です。サイズ34●ウエスト 約94cm●股上 約35cm●股下 約21cm●裾幅 約35cm#UNDERCOVER#ラロッカ#ジョンソンズ #ヴィヴィアンウエストウッド#トリプルシックス#セディショナリーズ#sexpistols#RALEIGH#アストアロボット#ルイスレザー#cyberdyne#サイバーダイン#blackmeans#アンダーカバー#crust#クラストパンツ#クラスト#HARDCORE#PUNK#CRUST#ハードコア

