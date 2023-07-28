【ギフ_包装】 PINK 超レア FLOYD ピンク・フロイド XL ヴィンテージTシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ピンク・フロイドの1997年ヴィンテージTシャツ。

ハイスタンダードKIDS ARE ALRIGHT Tシャツ

ほとんど出回ってないスーパーレアなデザインと思います。誰かと被ることはまずないと思います。USの古着屋で自身で購入したものになります。

ジバンシー スターモチーフ カットソー

タグの型番調べてもらえればしっかり90年代のものと分かっていただけるかと思います。

Palmangels Tシャツ



ENNOY 3PACK T-SHIRTS (WHT/NVY/OLV)エンノイ

サイズ : XL

“00s Red hot chili peppers レッチリ プリントTシャツ

採寸 : 着丈 75 身幅 55 袖丈 21.5

90s ビンテージ マリリンマンソン Tシャツ MARILYN MANSON

カラー : black / ブラック / 黒

¥ellow backs tシャツ イエローバックス

年代 1997年コピーライト付き / 90年代 90s

国内未販売 希少 L 新品 celine セリーヌ Tシャツ

タグ : RN 78070

即完売 Stussy DOLLIE PIGMENT DYED TEE 黒 L

ステッチ : 裾 ダブル / 袖 ダブル

オーシャンパシフィック ヴィンテージ シャツ 旧タグ

状態 : ダメージや褪色がほぼない状態です。

【極美品】⭐︎半袖古着&未使用⭐︎4L⭐︎4点セット



オールドステューシー 80s スカル レア 黒タグ

バンドTシャツ

◆激レア COMME des GARCONS bape Tシャツエイプギャルソン

バンティー

supreme defjam Rick rubin tee

バンtee

【人気ワールドツアーロゴ】stussy両面プリント古着レッド赤ストリートM半袖

メタリカ

バーバリー TB ロゴ Tシャツ Mサイズ メンズ

マリリンマンソン

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ピンク・フロイドの1997年ヴィンテージTシャツ。ほとんど出回ってないスーパーレアなデザインと思います。誰かと被ることはまずないと思います。USの古着屋で自身で購入したものになります。タグの型番調べてもらえればしっかり90年代のものと分かっていただけるかと思います。サイズ : XL採寸 : 着丈 75 身幅 55 袖丈 21.5カラー : black / ブラック / 黒年代 1997年コピーライト付き / 90年代 90sタグ : RN 78070 ステッチ : 裾 ダブル / 袖 ダブル状態 : ダメージや褪色がほぼない状態です。バンドTシャツバンティーバンteeメタリカマリリンマンソン

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【即完売モデル】ハーレーダビッドソン ファイヤーパターン プリントロゴ Tシャツバレンシアガ BALENCIAGA ロゴ 半袖Tシャツ M新品、未使用 ブルネロクチネリ 半袖シャツNIKE ナイキ tシャツ 風車 90s【超人気デザイン】STUSSY ファイヤーパターン センターロゴ Tシャツ 希少