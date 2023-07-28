【ギフ_包装】 PINK 超レア FLOYD ピンク・フロイド XL ヴィンテージTシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ピンク・フロイドの1997年ヴィンテージTシャツ。
ハイスタンダードKIDS ARE ALRIGHT Tシャツ
ほとんど出回ってないスーパーレアなデザインと思います。誰かと被ることはまずないと思います。USの古着屋で自身で購入したものになります。
ジバンシー スターモチーフ カットソー
タグの型番調べてもらえればしっかり90年代のものと分かっていただけるかと思います。
Palmangels Tシャツ
ENNOY 3PACK T-SHIRTS (WHT/NVY/OLV)エンノイ
サイズ : XL
“00s Red hot chili peppers レッチリ プリントTシャツ
採寸 : 着丈 75 身幅 55 袖丈 21.5
90s ビンテージ マリリンマンソン Tシャツ MARILYN MANSON
カラー : black / ブラック / 黒
¥ellow backs tシャツ イエローバックス
年代 1997年コピーライト付き / 90年代 90s
国内未販売 希少 L 新品 celine セリーヌ Tシャツ
タグ : RN 78070
即完売 Stussy DOLLIE PIGMENT DYED TEE 黒 L
ステッチ : 裾 ダブル / 袖 ダブル
オーシャンパシフィック ヴィンテージ シャツ 旧タグ
状態 : ダメージや褪色がほぼない状態です。
【極美品】⭐︎半袖古着&未使用⭐︎4L⭐︎4点セット
オールドステューシー 80s スカル レア 黒タグ
バンドTシャツ
◆激レア COMME des GARCONS bape Tシャツエイプギャルソン
バンティー
supreme defjam Rick rubin tee
バンtee
【人気ワールドツアーロゴ】stussy両面プリント古着レッド赤ストリートM半袖
メタリカ
バーバリー TB ロゴ Tシャツ Mサイズ メンズ
マリリンマンソン
【即完売モデル】ハーレーダビッドソン ファイヤーパターン プリントロゴ Tシャツ
商品の情報
|商品のサイズ
|XL(LL)
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
バレンシアガ BALENCIAGA ロゴ 半袖Tシャツ M
新品、未使用 ブルネロクチネリ 半袖シャツ
NIKE ナイキ tシャツ 風車 90s
【超人気デザイン】STUSSY ファイヤーパターン センターロゴ Tシャツ 希少
ピンク・フロイドの1997年ヴィンテージTシャツ。ほとんど出回ってないスーパーレアなデザインと思います。誰かと被ることはまずないと思います。USの古着屋で自身で購入したものになります。タグの型番調べてもらえればしっかり90年代のものと分かっていただけるかと思います。サイズ : XL採寸 : 着丈 75 身幅 55 袖丈 21.5カラー : black / ブラック / 黒年代 1997年コピーライト付き / 90年代 90sタグ : RN 78070 ステッチ : 裾 ダブル / 袖 ダブル状態 : ダメージや褪色がほぼない状態です。バンドTシャツバンティーバンteeメタリカマリリンマンソン
商品の情報
|商品のサイズ
|XL(LL)
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし