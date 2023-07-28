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【ギフ_包装】 PINK 超レア FLOYD ピンク・フロイド XL ヴィンテージTシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

商品の説明

ピンク・フロイドの1997年ヴィンテージTシャツ。
ハイスタンダードKIDS ARE ALRIGHT Tシャツ
ほとんど出回ってないスーパーレアなデザインと思います。誰かと被ることはまずないと思います。USの古着屋で自身で購入したものになります。
ジバンシー　スターモチーフ　カットソー
タグの型番調べてもらえればしっかり90年代のものと分かっていただけるかと思います。
Palmangels Tシャツ

ENNOY 3PACK T-SHIRTS (WHT/NVY/OLV)エンノイ
サイズ : XL
“00s Red hot chili peppers レッチリ　プリントTシャツ
採寸 : 着丈 75 身幅 55 袖丈 21.5
90s ビンテージ マリリンマンソン Tシャツ MARILYN MANSON
カラー : black / ブラック / 黒
¥ellow backs tシャツ　イエローバックス
年代 1997年コピーライト付き / 90年代 90s
国内未販売 希少 L 新品 celine セリーヌ Tシャツ
タグ : RN 78070
即完売 Stussy DOLLIE PIGMENT DYED TEE 黒 L
ステッチ : 裾 ダブル / 袖 ダブル
オーシャンパシフィック ヴィンテージ シャツ 旧タグ
状態 : ダメージや褪色がほぼない状態です。
【極美品】⭐︎半袖古着&未使用⭐︎4L⭐︎4点セット

オールドステューシー　80s スカル　レア　黒タグ
バンドTシャツ
◆激レア　COMME des GARCONS bape Tシャツエイプギャルソン
バンティー
supreme defjam Rick rubin tee
バンtee
【人気ワールドツアーロゴ】stussy両面プリント古着レッド赤ストリートM半袖
メタリカ
バーバリー TB ロゴ Tシャツ Mサイズ メンズ
マリリンマンソン

【即完売モデル】ハーレーダビッドソン ファイヤーパターン プリントロゴ Tシャツ

商品の情報

商品のサイズXL(LL)
商品の状態目立った傷や汚れなし

バレンシアガ BALENCIAGA ロゴ 半袖Tシャツ M

新品、未使用　ブルネロクチネリ　半袖シャツ

NIKE ナイキ　tシャツ　風車　90s

【超人気デザイン】STUSSY ファイヤーパターン センターロゴ　Tシャツ　希少
ピンク・フロイドの1997年ヴィンテージTシャツ。ほとんど出回ってないスーパーレアなデザインと思います。誰かと被ることはまずないと思います。USの古着屋で自身で購入したものになります。タグの型番調べてもらえればしっかり90年代のものと分かっていただけるかと思います。サイズ : XL採寸 : 着丈 75 身幅 55 袖丈 21.5カラー : black / ブラック / 黒年代 1997年コピーライト付き / 90年代 90sタグ : RN 78070 ステッチ : 裾 ダブル / 袖 ダブル状態 : ダメージや褪色がほぼない状態です。バンドTシャツバンティーバンteeメタリカマリリンマンソン

商品の情報

商品のサイズXL(LL)
商品の状態目立った傷や汚れなし

【ギフ_包装】 PINK 超レア FLOYD ピンク・フロイド XL ヴィンテージTシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

30分钟前

【ギフ_包装】 PINK 超レア FLOYD ピンク・フロイド XL ヴィンテージTシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

¥29,800 ¥16,688

(税込) 送料込み
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e516b2

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e516b2
【ギフ_包装】 PINK 超レア FLOYD ピンク・フロイド XL ヴィンテージTシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし) 【ギフ_包装】 PINK 超レア FLOYD ピンク・フロイド XL ヴィンテージTシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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