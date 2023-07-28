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配送員設置 JJJJound 三好良着用　27.5cm Reebok C Club スニーカー

商品の説明

StockXにて購入しました。
【試着のみ】 ニューバランス M990GL6 NEW BALANCE USA
購入後数回履いたため、靴の内側のタオル地の部分に多少の毛玉と履きジワがございますが、状態としては写真の通りほぼ新品未使用品と言った感じです。
Air Jordan 1 Union Storm Blue
今後値段が上がっていくことが予想されますので、お早めにどうぞ。

✨未使用✨HOKA oneone CHALLENGER LOW GTX ベージュ

商品の情報

商品のサイズ27.5cm
ブランドワンエルディーケー
商品の状態目立った傷や汚れなし

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ct70旧タグ
StockXにて購入しました。購入後数回履いたため、靴の内側のタオル地の部分に多少の毛玉と履きジワがございますが、状態としては写真の通りほぼ新品未使用品と言った感じです。今後値段が上がっていくことが予想されますので、お早めにどうぞ。

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商品のサイズ27.5cm
ブランドワンエルディーケー
商品の状態目立った傷や汚れなし

配送員設置 JJJJound 三好良着用　27.5cm Reebok C Club スニーカー

7分钟前

配送員設置 JJJJound 三好良着用　27.5cm Reebok C Club スニーカー

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f7fe00

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コメント (10)

f7fe00
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