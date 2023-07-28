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StockXにて購入しました。
【試着のみ】 ニューバランス M990GL6 NEW BALANCE USA
購入後数回履いたため、靴の内側のタオル地の部分に多少の毛玉と履きジワがございますが、状態としては写真の通りほぼ新品未使用品と言った感じです。
Air Jordan 1 Union Storm Blue
今後値段が上がっていくことが予想されますので、お早めにどうぞ。
✨未使用✨HOKA oneone CHALLENGER LOW GTX ベージュ
商品の情報
商品のサイズ
27.5cm
ブランド
ワンエルディーケー
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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ナイキ ダンク ハイ チャンピオンシップ ホワイト
ct70旧タグ
StockXにて購入しました。購入後数回履いたため、靴の内側のタオル地の部分に多少の毛玉と履きジワがございますが、状態としては写真の通りほぼ新品未使用品と言った感じです。今後値段が上がっていくことが予想されますので、お早めにどうぞ。
商品の情報
商品のサイズ
27.5cm
ブランド
ワンエルディーケー
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送員設置 JJJJound 三好良着用 27.5cm Reebok C Club スニーカー
375
7分钟前
配送員設置 JJJJound 三好良着用 27.5cm Reebok C Club スニーカー
¥
40,000
¥
22,000
(税込) 送料込み
10
10
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商品の情報
カテゴリー
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靴
スニーカー
JJJJound 三好良着用 27.5cm Reebok C Club
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
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東京都
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1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
f7fe00
1195
本人確認済
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この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (10)
配送員設置 JJJJound 三好良着用 27.5cm Reebok C Club スニーカー
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