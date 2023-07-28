配送員設置 JJJJound 三好良着用　27.5cm Reebok C Club スニーカー

StockXにて購入しました。

【試着のみ】 ニューバランス M990GL6 NEW BALANCE USA

購入後数回履いたため、靴の内側のタオル地の部分に多少の毛玉と履きジワがございますが、状態としては写真の通りほぼ新品未使用品と言った感じです。

Air Jordan 1 Union Storm Blue

今後値段が上がっていくことが予想されますので、お早めにどうぞ。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ワンエルディーケー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

StockXにて購入しました。購入後数回履いたため、靴の内側のタオル地の部分に多少の毛玉と履きジワがございますが、状態としては写真の通りほぼ新品未使用品と言った感じです。今後値段が上がっていくことが予想されますので、お早めにどうぞ。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ワンエルディーケー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

✨未使用✨HOKA oneone CHALLENGER LOW GTX ベージュOff-White × NIKE ZOOM FLY / BLACK 26.5Aime Leon Dore × New Balance 860v2 BlueNIKE × SACAI × KAWS BLAZER LOW REED 27cmナイキ ダンク ハイ チャンピオンシップ ホワイトct70旧タグ