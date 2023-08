ビル・エバンス

nicole wray can't out of the game 12inch

Bill Evans /

Useless ID All You Can Eat テストプレス

『At Shelly’s Manne-Hall』

LPレコード 悲哀的夢 / 鄧麗君 テレサ・テン LFLP 333 香港盤 希少

レーベル:RIVERSIDE (ORPHEUM盤)→オリジナル盤

LP Cartola - 愛するマンゲイラ

規格番号:RS-9487(RSがステレオ・オリジナル盤)

brick city kids / brick city kids 未開封

リリース : 1966年

common LPセットシールド盤

コーティングジャケット【初回オリジナル・ジャケット】

レゲエレコード まとめ売り 150枚以上

マルーン(赤)ラベル

D'ANGELO 『DEVIL'S PIE』

(ランオフ部分の手書き刻印ーご参考)

Pharoah Sanders – Karma LP オリジナルUS盤

Side1 : RS-9487A PC

WILLIE THE KID & BRONZE NAZARETH

Side2 : RS 9487B-3 STEREO PC 9-29-66

鬼レアUSオリジLP Ramp Come Into Knowledge レコード

【オリジナル盤・ステレオ・マルーン(赤)ラベル】

MARIAH CAREY / アルバム #1's

このアルバムは、コーティングジャケットのORPHEUM盤がオリジナルです。ターコイズラベルが殆どですが、マルーンラベルのオリジナル盤は極めて希少です。Side2の末尾刻印はプレス年月日だと思われます(ステレオ・オリジナル盤のリリース1966年と同年)。

超貴重!78rpm GERRY MULLIGAN / CHET BAKER②



Lew Hanson and the Islanders

盤 : 古いレコードなので、スレキズは相応にあります。チリポツ音(SIDE1-3で周回ポツ。他は気にならない程度の底チリ等)多めですが、それも醍醐味と感じて頂ける方(私のようなレコード愛好家)向けです(^^)。針飛びはありません。オリジナル・サウンドや空気感等は十分に堪能出来ると思います。ラベルは劣化少なく綺麗です。

nick drake レコード five leaves left 新品未開封



洋楽 7インチシングル 一箱まとめ売り ydd0328-7

ジャケ : このオリジナルとしては、とても綺麗です。経年の傷みも殆どなく、背文字もしっかり見えます。飾り映えも◎です!!

PESTILENCE - Testimony of the Ancients



森園勝敏/バッド・アニマ、レコード盤ほぼ新品‼️貴重盤★

とても大切にしてきたものですので、引き続き、大切にして頂ける方にご購入頂けると嬉しいです。

Tayler Swift Midnights 4LP



希少 MASTER P Mp da last don 3LP EU盤

(盤・ジャケ・他ともに掲載写真をご参照ください)

UKオリジナル CAROL KIDD / All My Tomorrows



【レコード】BADBADNOTGOOD -Flashing Lights/UWM

上記状態説明については、あくまでも主観ですので、お気になされる方はご遠慮ください。

PINK FLOYD★Wish You Were Here UK Harvest



レコード/日本完全限定盤/ニルヴァーナ/アナログ・コレクション/新品未使用激レア

どうぞよろしくお願い致します。

激レア! STANLEY COWELL REGENERATION オリジナル



RED HOT CHILI PEPPERS 『CALIFORNICATION』

(以下、ご参考)

dosii ドシ アナログレコード シティポップ kan sano 韓国 BTS

Riverside最後の作品。Riversideを引き継いだOrpheum盤がオリジナル盤です。モノラル盤は1965年、こちらのステレオ盤は1966年にリリースされました。

Curtis Mayfield Something To Believe In



貴重EU限定盤 レコード 美盤 Foo Fighters フー・ファイターズ

23.12.6

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

ビル・エバンスBill Evans / 『At Shelly’s Manne-Hall』レーベル:RIVERSIDE (ORPHEUM盤)→オリジナル盤規格番号:RS-9487(RSがステレオ・オリジナル盤)リリース : 1966年コーティングジャケット【初回オリジナル・ジャケット】マルーン(赤)ラベル(ランオフ部分の手書き刻印ーご参考)Side1 : RS-9487A PCSide2 : RS 9487B-3 STEREO PC 9-29-66【オリジナル盤・ステレオ・マルーン(赤)ラベル】このアルバムは、コーティングジャケットのORPHEUM盤がオリジナルです。ターコイズラベルが殆どですが、マルーンラベルのオリジナル盤は極めて希少です。Side2の末尾刻印はプレス年月日だと思われます(ステレオ・オリジナル盤のリリース1966年と同年)。盤 : 古いレコードなので、スレキズは相応にあります。チリポツ音(SIDE1-3で周回ポツ。他は気にならない程度の底チリ等)多めですが、それも醍醐味と感じて頂ける方(私のようなレコード愛好家)向けです(^^)。針飛びはありません。オリジナル・サウンドや空気感等は十分に堪能出来ると思います。ラベルは劣化少なく綺麗です。ジャケ : このオリジナルとしては、とても綺麗です。経年の傷みも殆どなく、背文字もしっかり見えます。飾り映えも◎です!!とても大切にしてきたものですので、引き続き、大切にして頂ける方にご購入頂けると嬉しいです。(盤・ジャケ・他ともに掲載写真をご参照ください)上記状態説明については、あくまでも主観ですので、お気になされる方はご遠慮ください。どうぞよろしくお願い致します。(以下、ご参考)Riverside最後の作品。Riversideを引き継いだOrpheum盤がオリジナル盤です。モノラル盤は1965年、こちらのステレオ盤は1966年にリリースされました。23.12.6

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

THA DANGLA - straight max’n LP レコードレゲエ レコード 7インチ 200枚セットElliott Smith「Figure 8」カセットテープ LP レコードDr. Dre Snoop Dogg – The Next Episode未開封レコード The Clash London Calling レッド ライトレッドJoao Donato / Lugar Comum (LP) レコードDCC Steve Miller Band Greatest Hits 高音質SKRILLEX DAMAIN MARLEY-MAKE IT BUN DEMEP★BEATLES★Extracts From The Album A Har