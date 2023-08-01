激安正規 ウサギさんスタジャン160 ジャケット/上着

袖に、ロゴや、チョコビーンズ。背中にウサギさんがかわいい、ピンク色スタジャンです。試着のみですが、細かいことが気になるかたは、ご遠慮願います。

商品の情報 商品のサイズ 160cm ブランド シャーリーテンプル 商品の状態 未使用に近い

袖に、ロゴや、チョコビーンズ。背中にウサギさんがかわいい、ピンク色スタジャンです。試着のみですが、細かいことが気になるかたは、ご遠慮願います。

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