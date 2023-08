新規購入 激レア 90s STARTER ゲームシャツ XL 総柄 スターター USA古着 Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

自己紹介欄必読でお願いします!

メゾン マルジェラ S52GC0186 S23588 858M Tシャツ S



【備考】

古着屋にて購入した商品です!

90's STARTERのゲーム (ホッケー) シャツです!

XLサイズ相当

フロントセンター・袖・バックに刺繍ロゴ

デザイン・カラーリングGood

1枚でインパクト大

ストリート好きな方は是非◎

現行には無いデザイン、配色、素材感全てにセンスを感じるアイテムです◎

メンズの【XL】サイズなので古着女子の方も

流行りのオーバーサイズでゆるだぼっと着て頂けます☆

【SIZE】 実際 XLサイズ相当 (表記L)

着丈 約78cm

肩幅 約68cm

身幅 約62cm

袖丈 約42cm

アームホール縦幅 (脇付近最大幅) 約33cm

→参考までに当方170cm 65kgで

オーバーサイズで着用出来ます!

【カラー】紫×黄×水色×白

【状態】3回程着用の美品です!

経年変化こそありますが、首よれ・色あせ・穴開き・破損・大きな汚れ等無い美品です

【素材】ポリエステル 65% コットン 35%

【生産国】韓国

中古品にご理解のある方のみご購入下さい

早い者勝ちです(^^)

#vintage

#ビンテージ

#ヴィンテージ

#ラルフローレン

#ポロスポーツ

#ユニセックス

#古着女子

#ふるじょ

#古着MIX

#古着男子

#ふるだん

#80s

#90s

#90年

#90年代

#スウェット

#ゲームシャツ

#ホッケーシャツ

#フットボールシャツ

#ストリート

#デカロゴ

#オーバーサイズ

#ビッグシルエット

#stussy

#supreme

#カーハート

#NFL

#ディッキーズ

#チャンピオン

#リバースウィーブ

#シルバータブ

#クロスカラーズ

#FUBU

#刺繍

#ナイキ

#アディダス

#スウェパカ

#ニューエラ

#ピステ

#ナイロンジャケット

#トラックジャケット

#ジャージ

#激レア

#希少

#ゆるだぼ

#ナイキ

#NIKE

#アディダス

#adidas

#古着

#USA古着

#デザイン古着

#BTS

#スタジャン

#ジルボー

#バギー

#ワイドパンツ

#デニム

#総柄

#銀タグ

#常田大希

#ヤンキース

#スターター

#スタジャン

#STARTER

#リンガー

#Y2K

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド スターター 商品の状態 目立った傷や汚れなし

自己紹介欄必読でお願いします!【ブランド】STARTER (スターター)【商品】90's ゲームシャツ 【備考】古着屋にて購入した商品です!90's STARTERのゲーム (ホッケー) シャツです!XLサイズ相当フロントセンター・袖・バックに刺繍ロゴデザイン・カラーリングGood1枚でインパクト大ストリート好きな方は是非◎現行には無いデザイン、配色、素材感全てにセンスを感じるアイテムです◎メンズの【XL】サイズなので古着女子の方も流行りのオーバーサイズでゆるだぼっと着て頂けます☆【SIZE】 実際 XLサイズ相当 (表記L)着丈 約78cm肩幅 約68cm身幅 約62cm袖丈 約42cmアームホール縦幅 (脇付近最大幅) 約33cm→参考までに当方170cm 65kgでオーバーサイズで着用出来ます!【カラー】紫×黄×水色×白【状態】3回程着用の美品です!経年変化こそありますが、首よれ・色あせ・穴開き・破損・大きな汚れ等無い美品です【素材】ポリエステル 65% コットン 35%【生産国】韓国中古品にご理解のある方のみご購入下さい早い者勝ちです(^^)#vintage#ビンテージ#ヴィンテージ#ラルフローレン#ポロスポーツ#ユニセックス#古着女子#ふるじょ#古着MIX#古着男子#ふるだん#80s #90s#90年#90年代#スウェット#ゲームシャツ#ホッケーシャツ#フットボールシャツ#ストリート#デカロゴ#オーバーサイズ#ビッグシルエット#stussy#supreme#カーハート#NFL#ディッキーズ#チャンピオン #リバースウィーブ #シルバータブ#クロスカラーズ#FUBU#刺繍#ナイキ#アディダス#スウェパカ#ニューエラ#ピステ#ナイロンジャケット#トラックジャケット#ジャージ#激レア#希少#ゆるだぼ#ナイキ#NIKE#アディダス#adidas#古着#USA古着#デザイン古着#BTS#スタジャン#ジルボー#バギー#ワイドパンツ #デニム#総柄#銀タグ#常田大希#ヤンキース#スターター#スタジャン#STARTER#リンガー#Y2K

