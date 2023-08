通販 テーブルゲーム筐体❗️液晶パネル❗️ゲームセンター❗️ドンキーコング等 その他

テーブルゲーム筐体です。しかも、液晶パネルです。外装に傷はありますが、基盤、液晶パネルはほぼ未使用に近い状態です。

100円でゲームできます。

サイズ:約横86.5cm×奥行65cm×高60.5cm

昭和の懐かしいゲームが60種類入っています。

○ 電源は家庭用100V使用。

○ シューターは100円仕様で使えます。

○ 即、営業用に使えます。

○ ゲームの選択方法は、ゲーム選択画面のカーソルをコントロールレバーで操作してゲームを選びます。

パックマン5種類、ドンキーコング3種類、インベーハスラーダー系 4種類、

19シリーズ3種類、その他45種類(ゼビオス、アルカノイド、ディグダグなど)

のゲームが遊べます。

ゲームリスト】

Ms Pacman / Galaga / Frogger / Donkey Kong / Donkey Kong Junior / Donkey Kong3 /Galaxian / Dig Dug / Crush Roller / Mr.Do /Space Invaders / Pacman / Galaga3 /Gyruss / Tank Battalion / 1942 / Ladybug / Burger Time / Mappy / Centipede * / JR Pacman / Pengo / Phoenix / Time pilot / Super Cobra / Hustler / Space panic /Super Breakout * / New Rally X / Arkanoid * / Qix / Juno Frist /

Xevious / Mr.Do's Castle / Moon Cresta / Pinball Action / Scramble / Super Pacman / Bomb Jack / Shao-Lin's Road / King & Balloon / 1943 / Van-Van Car / Pacman Plus / Dig Dug2 / Amidar / Zaxxon / Pooyan Pleiads / Gun.Smoke / The End / 1943 Kai / Congo Bongo / Jumping Jack

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

