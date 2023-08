割引価格 新品　定価21890円 ギャラリービスコンティ　L レース　ワンピース　3 掲載 ひざ丈ワンピース

★急遽出品を取り消す場合がございますので気になる商品がありましたらお早めの購入をお勧めします(^-^)

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ギャラリービスコンティ 商品の状態 新品、未使用

★急遽出品を取り消す場合がございますので気になる商品がありましたらお早めの購入をお勧めします(^-^) ★ギャラリービスコンティGALLERY VISCONTI カタログ掲載 レース ワンピース です♪ ★★サイズ3 (Lサイズ) ★カタログ掲載品です( *´艸`) ★★新品♪ ★定価21890円 ★カタログ掲載品で人気のお洋服です( *´艸`) ★ベージュ色で入学式 卒業式 卒園式 入園式 結婚式等のセレモニーにOKです( *´艸`) ★フォーマルから普段使いまで幅広くご活用できる素敵なお洋服です♪ ★裾にはレースとおリボンがデザインされていてお上品で品がある素敵なデザインです( *´艸`) ★ワンピースのみの出品ですのでお間違えの内容にお願いします。過去にクレームをつけられて困りました(T_T) ★背中にファスナーがありますので着脱が楽です♪ ★ポンチ素材なのでよく伸びて着用しやすいです( *´艸`) ★アクセサリーは付属しません ★コンパクトに梱包して発送いたしますのでシワが気になる方はご遠慮くださいませ ★★見ている機器、フラッシュ撮影により実物のものと同等のお色を細部まで表現できずお色が実物と異なる場合があります。 気になる点がございましたら質問くださいませ。 購入後のクレームはお断りいたします(*ノωノ) 寛大なお心の方のみのご購入をよろしくお願いいたしますm(__)m ★他にもワンピース、ジャケット、カットソー、ニット、コート、アンサンブル。スカート。パンツ。スーツ。カーディガン等沢山出品しています♪ ★よろしくお願いします(o^―^o) #エムズグレイシー #フェルゥ 好きの方に

