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【GINGER掲載商品】 リング 【未使用・送料込み】4℃ 指輪 #14 ホワイトゴールド リング

商品の説明

★早い者勝ち★
出ました!! 大粒✨️ファンシーディープイエローオレンジ ダイヤモンド リング

新品　Pt950 天然ブルーサファイアリング　S0.36/D0.50
未使用品の4℃人気デザインのリングです！！
希少 英国 ゴールド ビンテージ リング 指輪 アメシスト ビンテージ J38
シンプルなので男性にも人気のデザインです。
エルメス　キリムリング　ホワイトゴールド　未使用　リング 指輪

ティファニー　インフィニティ　リング　指輪　12号　Tiffany 安室奈美恵
サイズ#14
(新品未使用)美品✨ティファニーハーモニー　0.22ct 婚姻届付属
K10ホワイトゴールド+ロジウムコーティング
シルバー925　コメット　コレクション　リング　指輪　スター　ジルコニア
ケース・取扱説明書有り
超美品 本ゴールデンパール 18金 バウンディング リング 13号 2.1ｇ
刻印無し
agete K10 オパール ダイヤモンド リング 9号

【約9号・定価9万】グッチ　GUCCI　レディース　アイコン　リング　指輪
※サイズ#8もあります！
CHANEL コスチュームジュエリー　リング
※ペアで購入される場合はお安くします！
cuicui 3石ダイヤリング 5号

AHKAH アンハートエタニティ　リング

【専用です】avaron スタッズ ゴールド リング 10K
★プロフィールも読んでください！
天然ルビー　0.3ct　ダイヤモンド　0.04ct 18金　k18 指輪　リング

♡K18WG♡キラキラ♡お上品♡ダイヤモンドエタニティリング♡ピンキーも♡
▪️購入の際は先に一言コメントをお願い致します。
VivienneWestwood ピンクディアマンテハートリングXS

K18イエローゴールド　デザインリング　サイズ13号　2.5ｇ　18金　地金
▪️返品、交換はご遠慮下さい。
◇ルイヴィトン◇バーグノッティー/パールリング/M63170/ブランド/指輪

ハートシェイプ　ダイヤ　パヴェ　リング
▪️中古品であることをご理解頂ける方のみ、ご購入宜しくお願い致します。
ティファニー　リング　シルバー　13号

ミキモト　プラチナ　ダイヤモンドリング
▪️梱包は自宅にある簡易梱包で発送させて頂きます。
ロードクロサイト リング 希少石 インフィニティ デザイン枠

ロイヤルアッシャーダイヤモンドリング9号
▪️素人個人保管、素人検品につき、神経質な方、完璧をお求めの方は、ご遠慮ください。
美品／TIFFANY&Co.◉ティファニー バンドウィズ2ワイヤーリング／#14

新品　完売レア　タイガー　虎　アナスイ　リング　縁起物
▪️光の加減で実物と若干色が異なることがございます。
ティファニー サマセット ダイヤリング 3P ピンキーリング 925
ご了承下さい。
美しい！Pt900/k18 クンツァイト ダイヤ リング 5.80g M899

シャネル ロゴ リング プラスチックリング ココマーク
#4°C #ヨンドシー #指輪 #リング #ペアリング #ホワイトゴールド #アクセサリー #ジュエリー

K18WG レディース ダイヤ0.32 リング 2.9ｇ 11～12号 Z100

商品の情報

ブランドヨンドシー
商品の状態新品、未使用

k18アメジストリング

TIFFANY ドッツリング K18YG/PT950 ダイヤモンド 9号

【専用】LISRIQUE tears ring ダイヤモンドリング

AVALANCHE k10 リング 7号

Pt900 プラチナ　ダイヤモンド　リング

K18 リング　ルビー　ダイヤ　7.5号アップ　2.19 g
★早い者勝ち★未使用品の4℃人気デザインのリングです！！シンプルなので男性にも人気のデザインです。サイズ#14K10ホワイトゴールド+ロジウムコーティングケース・取扱説明書有り刻印無し※サイズ#8もあります！※ペアで購入される場合はお安くします！★プロフィールも読んでください！▪️購入の際は先に一言コメントをお願い致します。▪️返品、交換はご遠慮下さい。▪️中古品であることをご理解頂ける方のみ、ご購入宜しくお願い致します。▪️梱包は自宅にある簡易梱包で発送させて頂きます。▪️素人個人保管、素人検品につき、神経質な方、完璧をお求めの方は、ご遠慮ください。▪️光の加減で実物と若干色が異なることがございます。ご了承下さい。#4°C #ヨンドシー #指輪 #リング #ペアリング #ホワイトゴールド #アクセサリー #ジュエリー

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ブランドヨンドシー
商品の状態新品、未使用

【GINGER掲載商品】 リング 【未使用・送料込み】4℃ 指輪 #14 ホワイトゴールド リング

42分钟前

【GINGER掲載商品】 リング 【未使用・送料込み】4℃ 指輪 #14 ホワイトゴールド リング

¥25,000 ¥14,000

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