【GINGER掲載商品】 リング 【未使用・送料込み】4℃ 指輪 #14 ホワイトゴールド リング

★早い者勝ち★

出ました!! 大粒✨️ファンシーディープイエローオレンジ ダイヤモンド リング



新品 Pt950 天然ブルーサファイアリング S0.36/D0.50

未使用品の4℃人気デザインのリングです！！

希少 英国 ゴールド ビンテージ リング 指輪 アメシスト ビンテージ J38

シンプルなので男性にも人気のデザインです。

エルメス キリムリング ホワイトゴールド 未使用 リング 指輪



ティファニー インフィニティ リング 指輪 12号 Tiffany 安室奈美恵

サイズ#14

(新品未使用)美品✨ティファニーハーモニー 0.22ct 婚姻届付属

K10ホワイトゴールド+ロジウムコーティング

シルバー925 コメット コレクション リング 指輪 スター ジルコニア

ケース・取扱説明書有り

超美品 本ゴールデンパール 18金 バウンディング リング 13号 2.1ｇ

刻印無し

agete K10 オパール ダイヤモンド リング 9号



【約9号・定価9万】グッチ GUCCI レディース アイコン リング 指輪

※サイズ#8もあります！

CHANEL コスチュームジュエリー リング

※ペアで購入される場合はお安くします！

cuicui 3石ダイヤリング 5号



AHKAH アンハートエタニティ リング



【専用です】avaron スタッズ ゴールド リング 10K

★プロフィールも読んでください！

天然ルビー 0.3ct ダイヤモンド 0.04ct 18金 k18 指輪 リング



♡K18WG♡キラキラ♡お上品♡ダイヤモンドエタニティリング♡ピンキーも♡

▪️購入の際は先に一言コメントをお願い致します。

VivienneWestwood ピンクディアマンテハートリングXS



K18イエローゴールド デザインリング サイズ13号 2.5ｇ 18金 地金

▪️返品、交換はご遠慮下さい。

◇ルイヴィトン◇バーグノッティー/パールリング/M63170/ブランド/指輪



ハートシェイプ ダイヤ パヴェ リング

▪️中古品であることをご理解頂ける方のみ、ご購入宜しくお願い致します。

ティファニー リング シルバー 13号



ミキモト プラチナ ダイヤモンドリング

▪️梱包は自宅にある簡易梱包で発送させて頂きます。

ロードクロサイト リング 希少石 インフィニティ デザイン枠



ロイヤルアッシャーダイヤモンドリング9号

▪️素人個人保管、素人検品につき、神経質な方、完璧をお求めの方は、ご遠慮ください。

美品／TIFFANY&Co.◉ティファニー バンドウィズ2ワイヤーリング／#14



新品 完売レア タイガー 虎 アナスイ リング 縁起物

▪️光の加減で実物と若干色が異なることがございます。

ティファニー サマセット ダイヤリング 3P ピンキーリング 925

ご了承下さい。

美しい！Pt900/k18 クンツァイト ダイヤ リング 5.80g M899



シャネル ロゴ リング プラスチックリング ココマーク

#4°C #ヨンドシー #指輪 #リング #ペアリング #ホワイトゴールド #アクセサリー #ジュエリー

商品の情報 ブランド ヨンドシー 商品の状態 新品、未使用

★早い者勝ち★未使用品の4℃人気デザインのリングです！！シンプルなので男性にも人気のデザインです。サイズ#14K10ホワイトゴールド+ロジウムコーティングケース・取扱説明書有り刻印無し※サイズ#8もあります！※ペアで購入される場合はお安くします！★プロフィールも読んでください！▪️購入の際は先に一言コメントをお願い致します。▪️返品、交換はご遠慮下さい。▪️中古品であることをご理解頂ける方のみ、ご購入宜しくお願い致します。▪️梱包は自宅にある簡易梱包で発送させて頂きます。▪️素人個人保管、素人検品につき、神経質な方、完璧をお求めの方は、ご遠慮ください。▪️光の加減で実物と若干色が異なることがございます。ご了承下さい。#4°C #ヨンドシー #指輪 #リング #ペアリング #ホワイトゴールド #アクセサリー #ジュエリー

商品の情報 ブランド ヨンドシー 商品の状態 新品、未使用

K18WG レディース ダイヤ0.32 リング 2.9ｇ 11～12号 Z100k18アメジストリングTIFFANY ドッツリング K18YG/PT950 ダイヤモンド 9号【専用】LISRIQUE tears ring ダイヤモンドリングAVALANCHE k10 リング 7号Pt900 プラチナ ダイヤモンド リングK18 リング ルビー ダイヤ 7.5号アップ 2.19 g