人気デザイナー Apple AirPods pro ゴールデンウィークセール‼️早い者勝ち‼️ イヤフォン

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商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Apple AirPods pro MWP22J/A#AppleAppleストアオンラインで購入したものになります。人気モデル···AirPods Pro2つ買ってあるため使用しなくなったのでお譲りします。中古品ですので神経質な方は御遠慮ください。ニックネームがケースに入ってるためお気をつけください。色々みたけどメルカリには片耳とケースだけで14500つけてる人もいますので安いかと‼️よろしくお願いします

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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