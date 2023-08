一番の VIVIENNE WESTWOOD《希少》ヴィンテージ オーブ刺繍 カーディガン カーディガン/ボレロ

ヴィヴィアンウエストウッドのカーディガンです。

着丈、60センチ

身幅、47センチ

サイズ、3

シックなカジュアル感がスタイリッシュで大人可愛いデザインのカーディガンです⑅◡̈*

柔らかな手触りの良い素材で着心地抜群です。

ヴィヴィアンらしい裾と袖が細くなっているデザインで、着用すると女性らしい綺麗なシルエットを演出してくれます。

20年近く前に購入した希少なカーディガンで大事にしていましたのでまだまだご着用頂けます。

ボタンは全てオーブ型になっています。

サラッと羽織れ何にでも合わせやすい万能なカーディガンです*☻

お洒落なオススメのアイテムです˚✧₊⁎

ご質問などあればお気軽にコメント下さい。

自宅保管ですのでご理解の上宜しくお願い致します。

ヴィヴィアンウエストウッド

vivienne westwood

red label

レッドレーベル

anglomania

アングロマニア

カーディガン

ニット

トップス

カットソー

ボレロ

オーブ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィヴィアンウエストウッドレッドレーベル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

