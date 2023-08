~商品説明~

【ブランド】Christian Dior(クリスチャンディオール)

【カラー】 ブラウン(茶)× ゴールド金具

【サイズ(約)】幅5 x 全長85.5cm

【付属品】なし

【状態】未使用品!

自宅保管品です。

⚠️ ご注意 ⚠️

状態の感じ方は個人差がありますので、写真と説明文をご確認頂き、ご不明な点はご質問ください♪

[a22203-112-2]

☆ビンゴ☆です♪

買い物が好きで、家に色んな物があります。

ブランド品を中心に、今後 色んな物を出品していく予定です。

買いそびれた物や、珍しい物、お買い得品をGetしてください(^▽^)/

見逃し防止に<フォロー>をオススメします!

★本物保証★

正規販売店で買った物ですので安心してお買い求めください♪

(万が一にも本物でなかった場合は、ご購入者様より鑑定を受けた『日時』『店舗名』『担当者名』をご連絡頂き、確認が取れ次第 全額返金致します!)

◆匿名で補償もついて安心の『メルカリ便』(発送までの日数2~3日)で発送します!

※らくらくメルカリ便・ゆうゆうメルカリ便 相互する可能性がございます。予めご承知おきくださいませ。

◆即購入 大歓迎!!(コメントがあっても『購入手続きへ』を押した方とお取引させて頂きます。)

商品の情報 ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 新品、未使用

