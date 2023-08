最安価格 美品 FUJINON XC50-230mm F4.5-6.7 OIS II 黒 レンズ(ズーム)

FUJINON XC50-230mm F4.5-6.7 OIS II ブラックです。

7月中旬まで値下げします!

26000→24200円‼️

未使用で、大変きれいです。

付属品すべて完備。

即購入 OK⭕️

Kenko MC PROTECTOR NEO 58mmのフィルターがついています。

暗所で丁寧に管理しておりました。

素人の管理ですので、ご了承ください。

ご検討よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ Xマウント ブランド 富士フイルム 商品の状態 新品、未使用

