(商品名)

resound clothing BLIND DENIM USED BLUE

(商品説明)

正規店で購入した100%本物です。

購入価格は31900円です。

RESOUND CLOTHING NEWシルエットスーパータイトテーパードデニム。

ヒップライン、腰回り、の綺麗なカーブに拘った立体感のあるパターンメイク。

60年代、70年代のヴィンテージミシンを使い分けて、

自社工場の確かな縫製技術とパターメイクを融合させた遊び心のあるステッチワークが魅力です。

革パッチはディアスキン、

素材は13オンスハイパーストレッチ。

横糸にポリウレタンゴムを約3倍にし、CSYで綿糸をカバーリング、

縦糸7番横糸10番のムラ糸デニムに構成を組み、 力織機で織り上げ、

通常の2倍の糸量を打ち込んだデニム

通常のストレッチデニムでは考えられないぐらい収縮性があり、

シルエットはもも周りはすっきりとしたゆとりと膝から急に裾にかけて

スーパースキニーパンツのように絞り込んだテーパードシルエット。

さりげない両膝、腿部分の表情を変えたクラッシュ。

さわやかな印象のデニムパンツです。

日本製

DENIM-4-512

(素材)

綿/ポリウレタン

(色)

USEDブルー

(サイズ)

5 ウエスト86㎝ 股下76㎝ 股上26㎝ 裾幅14㎝ 渡り幅29㎝

※伸縮性あります。

(状態)

着用回数の少ない美品

元々、クラッシュ加工、リメイク加工、ペンキ加工が施されております。

※クリーニング済み

(備考)

必ず自己紹介欄を御覧下さい。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド リサウンドクロージング 商品の状態 目立った傷や汚れなし

