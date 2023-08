100％本物 70's Lee MADE IN USA Mint Condition デニム/ジーンズ

【ブランド】

【ディテール.特徴】

【素材】

【実寸サイズ】

【状態】

#lee #70 #80s #90s #202-0341

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リー 商品の状態 新品、未使用

【ブランド】・Lee【ディテール.特徴】・品番“202-0341”・MADE IN USA・ジッパーフライ・TALON42ジッパー・R、M.R.マーク入り革パッチ【素材】・100%COTTON【カラー】・indigo【表記サイズ】・W30・L33【実寸サイズ】・ウエスト:78cm(平置き×2) ・股下:84cm・股上:29cm・わたり:30cm ・総丈:113cm ・裾幅:24cm (素人採寸のため誤差はご容赦下さい【状態】・初期スレ等はございますが ほとんど未使用のmint conditionになります!古着、ヴィンテージ品に対するご理解の無い方、状態を気にする神経質な方は購入をご遠慮頂きますようお願い致します。#lee #70 #80s #90s #202-0341#古着 #古着屋 #古着女子#古着男子#下北沢 #高円寺 #原宿 #ヴィンテージ #used #vintage#ユニセックス#ヴィンテージ #リーバイス #501xx #ロンハーマン #ジャンティーク #スティーブンアラン #コモリ #ヤエカ #ナイジェルケーボン #EUROLevis #ユーロリーバイス#Levis#SILVERTAB#SilverTab#シルバータブ#バギーパンツ#バギーデニム ベルベルジン AURALEE オーラリー ANATOMICA アナトミカ Aアメリカ古着、アメカジ、ヴィンテージAURALEE オーラリー ANATOMICA アナトミカ A COMESANDGOES カムズアンドゴーズCOMME des GARCONS COMOLI コモリ crepuscule Edwina Hoerl エドウィナ ホール Engineered Garments エンジニアードガーメン Graphpaper グラフペーパー Hender Scheme エンダースキーマ nanamica Needles ニードルズ

