手ぶれ補正付き キャノン CANON EF 75-300mm F4-5.6 IS USM☆626A

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

手ぶれ補正付き キャノン CANON EF 75-300mm F4-5.6 IS USM☆626A★CANON EF 75-300mm F4-5.6 IS USM★安心の手振れ補正付き★★驚異の描写性能★★~超望遠480mmの世界へ35mm換算で、1.6倍、480mm望遠。望遠域での高精細は素晴らしく、キャノンらしい綺麗な色目の画像が撮影できます。☆☆美しいスタイリング☆☆Eosシリーズとの相性が良く、金属削り出しマウントや高い剛性感等、きわめて高い質感の人気レンズです。★★超音波、Ultra Sonic Motor搭載★★世界的に圧倒的なシェアを獲得した、キャノン高性能ハイテク技術、ウルトラ・ソニック・モータ搭載。トルクフルで静粛性の高いオートフォーカスが、お楽しみ頂けます。★★レンズ内手振れ補正Image Stabilizer搭載★★撮影動画像の手振れを補正するイメージスタビライザー搭載。極めて高精細な撮影がお楽しみ頂けます。鉄道や野鳥の流し撮り時には、ISのスイッチを切る事で、作画の奥行を広げる事ができます。◆コンディション◆ 【レンズ外観】 通常使用のスレ程度で質感・色艶を保っており、とても状態が良いです。【レンズ内】 クモリ、カビ、キズ、スレなど無く、 使用に伴うチリの混入も極小です かなり綺麗な光学です!【動作チェック】 当店で確認済みです。各種動作全く問題ありません♪ AF動作確認済み【付属品】本体レンズキャップ(2セット)

