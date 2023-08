★フォロー割

【大人気】プレイコムデギャルソン×ノースフェイス ビッグロゴ入りTシャツ 白XL

フォローして下さった方には、商品価格に応じてお値引きさせて頂きます。

【ご購入前】にコメント欄に「フォローしました!」とお知らせ下さい。

⚫︎3,000円以下→100円OFF

⚫︎3,000円以上→200円OFF

⚫︎10,000円以上→500円OFF

もちろん、すでにフォロー頂いている方には毎回適応致しますのでコメント欄よりお伝え下さい!

【即購入】大歓迎です♪

90s 90年代 をはじめ、ビッグシルエット や ビッグサイズ など 人気ブランドの古着を多数出品しています!

ナイキ ・ チャンピオン ・ ステューシー ・ ノースフェイス ・ カーハート ・ アディダスなど

⬇️タップすると一覧が見れます⬇️

#田舎の古着SHOP

-----------------------------------------------------

⚫︎商品名

ハーレーダビッドソン / Harley-Davidson

ビッグロゴ 半袖Tシャツ

⚫︎サイズ

3XL

⚫︎実寸サイズ 平置き(cm)

着丈→79

肩幅→70

身幅→73

袖丈→25

⚫︎カラー

黒 / ブラック

⚫︎素材

綿100%

⚫︎状態

USED

良好

☆他のTシャツもよかったらご覧下さい☆

⬇️タップすると一覧が見れます⬇️

#田舎の古着SHOP_Tシャツ

管理番号 752

商品の情報 商品のサイズ 3XL(4L) ブランド ハーレーダビッドソン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

