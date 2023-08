Ibanez ( アイバニーズ ) Prestige AZ2204B ブラックです♡

こちらもやはり私には大きいので購入してから数回使用後、保管しておりました^^

なので新品同様で完動品です♪

※ギタースタンドは付属しません

専用のハードケースに入れて発送させていただきます(^^)

こちらのハードケース、未使用なので大変美品です♡

他にもいろいろ出品しています♡

#おじいちゃんのお片付け

#なめこの機材

#なめこの引越し

★最終メンテナンス→2023/4/17

↓↓スペック

◆エレキギター

◆Prestige AZ2204B

◆カラー:Black

◆ボディ:アルダー

◆ネック:AZ Oval C S-TECH WOOD? Roasted Maple 1pc neck

◆指板:S-TECH WOOD Roasted Maple fretboard w/Black dot inlay and Luminlay side dot inlay

◆ナット幅:42mm

◆スケール:648mm/25.5"

◆ピックアップ:Seymour Duncan? Hyperion (H) neck pickup (Passive/Alnico)、Seymour Duncan? Hyperion (H) bridge pickup (Passive/Alnico)

◆コントロール:ボリューム、トーン、ALTER SWITCH、5WAYピックアップセレクター

商品の情報 ブランド アイバニーズ 商品の状態 未使用に近い

