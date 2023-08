2022年レディースファッション福袋 We 【新品、未開封】arrows ホワイト GB 64 スマートフォン本体

arrows We ホワイト 64 GB au

2023年

6/11日購入しましたが

iPhoneを使用している為

未使用、未開封で出品致します。

一括購入しているので残債はありません。

SIMロックされていないモデルですので、docomoやソフトバンクのSIMカードも使用可能です。

ネットワーク判定○ですので安心してご使用できます。

新品未使用品です。

【おススメポイント】

★arrows史上最大級の4000mAhバッテリーで電池を気にせず快適

★はじめてのスマホでもシンプルモードと使い方ガイドブックで安心。

★デュアルカメラ搭載で、遠くも近くもかんたんにキレイに撮影できる。

★キャッシュレス決済をスムーズにできるFASTウォレット。(お店ごとに使えるポイントアプリと、決済アプリがワンタッチで切り替えられスムーズな支払いができます)

★塾や習い事で帰りの遅いお子さまに使わせたい防犯機能や、「ジュニアモード」でご家族はあんしん。カスタム設定が本格的にできる「ゲームゾーン」でお子さまは楽しめる。

ご家族もお子さまも満足の一台。

★マスク通話でもクリアに聞こえる、使う人に合わせた親切設計で聞きやすい。

★人気を博した「プライバシーモード」が復活。シーンに合わせて使い分けができる。

機種名:富士通 FCG01

画面: 約5.7インチ HD+/TFT

容量: 64GB

RAM 4GB

バッテリー容量:4000mAh

生体認証:指紋認証

付属品: 箱 クイックスタートガイド

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

