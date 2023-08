ヤヌークYANUKのANNETTEアネットストレートです。

ストレッチが効いて履きやすく、ラインがとてもきれいでおすすめです。

合わせやすく細見えするブラックデニムは通年活躍してくれるアイテムです。

●商品説明●

【Silhouette】

脚のラインを拾わない、全体的に程よいゆとりを持たせたストレートのANNETTE/アネット。ストレートですが、裾に向かって少しだけ細くしているため、女性らしいシルエットです。股下丈を71cmに設定することで、身長の高い方でもバランスよく穿いていただけます。

【Fabric】

YANUK定番のストレッチデニムです、肉感を拾いにくい適度なハリ感がありながらも柔らかい穿き心地で、美しいレッグラインを実現しています

●定価●

27500円(税込)

●カラー●

UBK ユーズドブラック

●サイズ●

21

●サイズ詳細●

ウエスト60cm ヒップ81cm 股上24.5cm 股下71cm わたり幅25cm 裾幅15cm

*いずれも素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。

●素材●

綿98% ポリウレタン2% 革ラベル:牛革

カラー···ブラック

新品未使用タグ付ですが個人保管品ですので細かな点気になる方はご遠慮下さい。

丈···フルレングス

シルエット···ストレート

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ヤヌーク 商品の状態 新品、未使用

