Aer ダッフルパック2

定価:¥ 30,800 税込

Size: 24.6 L

Length: 55 cm

Width: 30 cm

Depth: 20 cm

Weight 約1,090g

■商品状態

大きな傷、汚れはなく、使用感は問題ないと思います。

添付写真よりご確認ください。

■ Duffle Pack2は、ジムとオフィスどちらにも対応出来る バックです。一日を通して、ジムや仕事用に必要なもの を収納できるスペースがありますので、これを持ってジムからオフィスへ直接向かうことが可能です。

購入したものの在宅勤務が多く使用機会はほとんどありせんでした。そのため、大きな傷や汚れはありません。

こちらの商品は即購入していただいて構いません。

中古品ということをご理解の上ご検討ください。

カラー···ブラック

シーン/種類···タウンユース(普段使い)、ビジネス

柄・デザイン···無地

容量···20〜29L

素材···ナイロン

商品の情報 ブランド マスターピース 商品の状態 未使用に近い

