国内外の人気！ ウェディングブーケ【胡蝶蘭、ダリアブーケ】 ウェディング

カラー···ホワイト

挙式のみ一度使用致しました

とても綺麗な状態です

ハンドメイド作家さんにお願いして作って頂きました

質の高いアーティフィシャルフラワーを使用した生花のような見た目でありながら、長くいつまでも綺麗に楽しめるとの事です

ブーケサイズ

高さ60センチ

横幅50センチ

持ち手18センチ

ブートニアサイズ

高さ15センチ

横幅13センチ

※サイズはおおよそになります

神経質な方はお控えください

【花材】

ダリア

胡蝶蘭(ファレノプシス)

アネモネ

ラナンキュラス

ユーフォルビア

デンファレ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

