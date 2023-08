国内外の人気が集結 セモア ブライダルインナー　エレガントD ウェディング

セモア ブライダルインナー エレガントD

内容は以下の通りです。

⚪︎セミロングラインブラ C80

⚪︎ウエストニッパー 76

⚪︎ショーツ M (未使用)

⚪︎ドロワーズ M

⚪︎専用の袋

結婚式と前撮りで使用しました。

ホームクリーニング済みです。

※ブラはヌーブラの上から使用しました。

定価 ¥55000

目立った傷や汚れはありませんが

自宅保管であることをご理解いただける方のみ

ご購入ください。

カラー···ホワイト

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

