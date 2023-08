直営店に限定 BEATNIK KENDO KNIT 刺し子剣道タートルネックニット ニット/セーター

ポータークラシック

になります。

サイズM

色はブラック(チャコールグレーに近いです)

着用7-8回の美品になります。

※あくまでも個人保管ですので、神経質な方はご遠慮ください。

以下の商品が好きな方にもおすすめです↓

daiwa pier

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ポータークラシック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

エルメス 長袖 ニットJOHN LAWRENCE SULLVAN 20aw ニット再構築ニット リメイク