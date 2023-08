♦︎ブランド名

ルイヴィトン

LOUIS VUITTON

♦︎カラー

レッド

♦︎素材

エナメル

レザー

♦︎サイズ

W 約31cm

H 約26cm

底 約1cm

♦︎状態

全体的にとても綺麗な状態です!中古品のため、わずかに汚れがございます。(写真参照ください)

まだまだ使っていただける商品です。

ベタつき、剥がれなどはなく美品です♪

希少なデザインとなっております。

こちらの商品は大手リサイクルショップにて本物であると鑑定済みです。安心してご検討ください。

あくまで中古品となります。神経質な方は購入をお控え頂きます様お願いいたします。

また、美品と記載している商品は素人検品での美品ですので相違ある場合がございます。状態をさらに詳しく知りたい場合は、ご質問いただけますと幸いです。

♦︎発送について

ヤマト便にて匿名発送します!

補償ありの安心な発送方法です♪

♦︎梱包について

不織布に包んで、雨などに強い梱包材、または専用のボックスを使って丁寧に発送させていただきます♪

お互い気持ちの良い取引が出来るよう、精一杯頑張らせていただきます。

よろしくお願い致します。

古物商許可証

東京都公安委員会

第305512121035号

#ルイヴィトン

#LOUISVUITTON

#ショルダーバッグ

#ハンドバッグ

#セカンドバッグ

#財布

#ブランド

#美品

#即日発送

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

