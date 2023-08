5/31までお取り置き

WY391 BJD 3分 ドール 衣装 人形服 魔法少女 8セット ハンドメ

ムーミンママ様専用です。

1/6ドール カスタムヘッド オビツ S32



シルバーミルクティーベージュふわふわストレートタイプ新品アイシードール

38,000円

カスタムアイシードール カスタムブライス作家様



★お値下げ☆美しいヴィクトリアンドレス・英国アンティーク☆



imomodoll 咪咪 大胸 ボディ 半白

【固定式】木製ドールハウス

NO.48 【固定式】木製ドールハウス 間仕切り壁(門)のお部屋 背景ボード

家具小物一式

アンティーク ビスクドール ジュモー デポセ ベベジュモー アンティークドール



♡ミディブライス 【フランソワーズアナナッサ】♡

床板、左側壁、正面壁は接着固定済みのためバラせませんのでご注意下さい!

【美品】ネオブライス ロージーレッドアンコール



ご専用となります PUPPYトイプードルちゃん♡レッドカラー テディベア

間仕切り壁(門)は接着していないため、レイアウト変更できます♪

【花嫁人形 額縁付き】日本人形 アンティーク 絵画 美人画



AS92 BJD 1/3 ドール本体 Qianru 球体関節人形 ハンドメイド

色々な場所に置いて撮影が楽しめます♡

reirem 様専用ページ♡



♡ののん様専用ページ♡

吊り下げライトにはテスト電池が入っております。

アキザイル様専用



ネオブライス ガーデン・オブ・ジョイ カスタム

壁には水性ステインのオーク色、ミルクペイントのスノーホワイトで塗装しております。

DOLKOT ドルコット 40cm MSDサイズ ドール 男 女 2体セット

窓枠はアイアンブラックの塗装です。

新品 リカちゃんキャッスル 復刻版初代リカちゃん NO.12176C

床は水性ステインのウォールナット色で塗装しております。

オビツ11 フルセット ジャンク品



【奏 ▹▸ プロフィール必読 様】専用

木目を活かしたお部屋に仕上げました♡

球体関節人形 時計兎 スーパードルフィー

カジュアルな着物での撮影も可愛いかなと思います('ᴗ')

韓国ドール jjororiart 夢見る少女コッチ



[YuRo様専用]ミニくま&うさぎ あみぐるみ

正面壁の右側の窓は外側に開きます♡

メルシードール ヘッドのみ

開閉がかなりキツキツです。

ハンドメイド ミニチュア プリンセス シャンデリア インテリア

気にされるかたはご購入をお控え下さい。

❤旧タカラ正規品 ジェニーフレンド・シオン

m(_ _)m

❤️ドイツの可愛いアンティークキャラクタービスクドール❤️アンティークドール❤️



bounprem ぬいぐるみ Between Us

また、壁にはエイジングをしておりますので苦手な方はご注意下さい。

【希少】蔵出 三つ折れ人形 江戸時代 姉様人形 みつおれ人形 京人形 日本人形

ドールへの色移りにもご注意下さい。

ボークス SD17男の子 マクシミリアン 服セット 星間学寮Ver.



アイシードール カスタム M



beninosuke様専用

ドールは商品に含まれませんのでご注意下さい。

Barbie バービー人形 collector edition



lili様専用 カスタム アイシードール 109 オープンマウス



あみぐるみ 2人組 2体 セット

【素 材】

最終お値下げ カスタムアイシードール アイシードール オープンマウス

床、壁とも木材

カスタムアイシードール*No.45*ホワイト肌 オープンマウス ウイッグ付き



【373】ANKdoll shirokuma様専用

【サイズ】外寸

ミナペルホネン ハンドメイド オッドアイ ⭐猫 (*ΦωΦ)coda ㊵

横幅 約45.0cm

ファッションロイヤリティ♡ベロニク

奥行き 約33.5cm

Integrity toys ヘアカスタムドール

高さ 約43.5cm(天井の丸棒まで)

★希少★チャイルドプレイ★チャッキー★サイズ28㎝★



【ぼんぼり様専用】588.754〜757



ブライス タルト&ティ



ハーン オストハイマー ostheimer 女の子 ドールハウス ドイツ



リカちゃんフレンドななみちゃん 洋服2着



SD 幼天使 専用 オプションパーツ 天使の翼 もみじ色 3種セット

既製品のような完璧さを求められるかたはご注意下さい。

分界线 妖精1 キャストドール 分解線



カスタムブライス ネオブライス カスタムドール 作家様 カスタムアイシードール



ヴィンテージ・バービー・フランシー1965年製 MADE IN JAPAN



ぽいはぎ様

ハンドメイド品につき、商品の状態を【未使用に近い】に設定しております。

昭和レトロ タカラ 初代リカちゃんのお洋服 (シャーベット)



球体関節人形 ドール bjd うさぎ ウサギ ペット 白肌



STOP!!ひばりくん!ドール Ver.2

素敵なご縁がありますように…♡

ビスクドール イタリア製

最後までお読み頂きありがとうございます♪

WH998 bjd 1/4 ドール本体 Heron 球体関節人形 ハンドメイ



リボーンドール 新生児サイズ 新入り40cm



カスタムヘッド オビツ11本体

#ドールハウス

SALE!カスタムドール☆ハンドパーツセット付き本体のみ

#背景ボード

WY135 Lolita Alice BJD ドール衣装 3点セット

#ブライス

【nd13】ねんどろいどどーる カスタムフェイス+レジンアイ cream

#リカちゃん

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

5/31までお取り置きムーミンママ様専用です。38,000円【固定式】木製ドールハウス 家具小物一式床板、左側壁、正面壁は接着固定済みのためバラせませんのでご注意下さい!間仕切り壁(門)は接着していないため、レイアウト変更できます♪色々な場所に置いて撮影が楽しめます♡吊り下げライトにはテスト電池が入っております。壁には水性ステインのオーク色、ミルクペイントのスノーホワイトで塗装しております。窓枠はアイアンブラックの塗装です。床は水性ステインのウォールナット色で塗装しております。木目を活かしたお部屋に仕上げました♡カジュアルな着物での撮影も可愛いかなと思います('ᴗ')正面壁の右側の窓は外側に開きます♡開閉がかなりキツキツです。気にされるかたはご購入をお控え下さい。m(_ _)mまた、壁にはエイジングをしておりますので苦手な方はご注意下さい。ドールへの色移りにもご注意下さい。ドールは商品に含まれませんのでご注意下さい。【素 材】床、壁とも木材【サイズ】外寸横幅 約45.0cm奥行き 約33.5cm高さ 約43.5cm(天井の丸棒まで)既製品のような完璧さを求められるかたはご注意下さい。ハンドメイド品につき、商品の状態を【未使用に近い】に設定しております。素敵なご縁がありますように…♡最後までお読み頂きありがとうございます♪#ドールハウス#背景ボード#ブライス#リカちゃん

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

ミニチュア ロングブーツ(ハトメ5段) レザーリボーンドールお姫様♡レイヴンちゃん♡ファッションロイヤリティ 2013 コンベンション 限定プーリップ アリアナ新品 KUMAKO PUYOO DOLL LALA ドール ベーシックセットBJD 1/4 ドール本体 球体関節人形 ハンドメイド1/4 mokoお福さん お多福 福 お祝い めでたい 家内安全 しあわせ 商売繁盛 陶人形フランス人形 ビスクドールA45 BJD 1/4 ドール本体 Logan 球体関節人形 ハンドメイド❤️小さく可愛いドイツの男の子❤️アンティークビスクドール❤️