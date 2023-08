サイズ(フリー): 綿100%

身幅46cm 着丈70cm

(多少の誤差はございますので、目安程度と思って下さい)

いちごモチーフやピコフリル、はしごレース使いのとっても豪華で可愛い綿ローンキャミブラウスです。

試着のみ。

一通り検品はしておりますが、保管時についてしまったなどの見落としの汚れ等ある場合がございます。

上記、ご理解の上ご購入お願いいたします。

お値下げは、不可とさせて頂いてますのでよろしくお願い致します。

おまとめの場合は、お気持ち程度ですがお値引き対応しております。おまとめのご購入の方は、コメントにてお知らせください。

なお、コメントのやりとりの中、売れてしまう事もあります。

その場合、大変申し訳ありませんが、そちらが優先になりますのでよろしくお願い致します。

ピンクハウス 生成 いちごモチーフ ピコフリル使い 豪華キャミブラウス

※お色についてはご覧の端末やモニターによって見え方が異なります。

※サイズ違いやイメージと違うなどのお客様都合でのご返品には対応できません。

あくまで中古品の旨、上記注意事項、またサイズ表記等よくご確認頂き、画像でご判断頂ける方のみご購入をお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ピンクハウス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

