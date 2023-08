ご覧頂きありがとうございます❁

○アイテム

OLD COACH オールドコーチ

ショルダーバッグ シティバッグ 肩がけ 斜めがけ

クロスボディ ターンロック ゴールド金具

フラップ ヴィンテージ ビンテージ vintage

メンズ レディース ユニセックス CITY BAG

クラブタンレザー 本革

黒 ブラック

○サイズ

タテ20cm

ヨコ30cm

マチ9cm

ショルダー90〜100cm(調節可能)

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

全体的な使用感ありますが、目立った傷汚れ無く状態良好な美品です✨

末長くご利用頂けます⌘

✅状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認お願いします。

分からない事ありましたらご気軽にコメント下さい

オールドコーチのショルダーバッグになります。

人気シリーズシティバッグはターンロックが特徴的でシンプルながら飽きのきないデザイン✨

メンズ、レディース問わずユニセックスてでご利用頂けます。是非この機会にいかがでしょうか?

○カラー

ブラック

黒

○素材

クラブタンレザー

本革

○付属品

なし

〇購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きありがとうございます❁ ***** ***** ***** *****フォロワー様限定でお値引き交渉・フォロー割引をしております♡ぜひプロフィールの一読をお願い致します! ***** ***** ***** *****○アイテムOLD COACH オールドコーチ ショルダーバッグ シティバッグ 肩がけ 斜めがけクロスボディ ターンロック ゴールド金具フラップ ヴィンテージ ビンテージ vintage メンズ レディース ユニセックス CITY BAGクラブタンレザー 本革黒 ブラック○サイズタテ20cmヨコ30cmマチ9cmショルダー90〜100cm(調節可能)平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態全体的な使用感ありますが、目立った傷汚れ無く状態良好な美品です✨末長くご利用頂けます⌘✅状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認お願いします。分からない事ありましたらご気軽にコメント下さいオールドコーチのショルダーバッグになります。人気シリーズシティバッグはターンロックが特徴的でシンプルながら飽きのきないデザイン✨メンズ、レディース問わずユニセックスてでご利用頂けます。是非この機会にいかがでしょうか?○カラーブラック黒○素材クラブタンレザー本革○付属品 なし〇購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

