最終価格です。

こちらDior Hommeのダウンブルゾンになってます。

以前新宿伊勢丹で購入後、二、三回着用の美品です。

外はウールで中はダウン、襟元は羊革になっていてとても暖かく、見た目もシンプルながらDiorらしい綺麗な風合いになっていてとてもかっこいいです。

勿体なくて着ないまま体型が変わってしまい泣く泣くの出品です(T-T)

サイズは46です。

平置きで身幅が脇の下で約50cm

着丈が約73cmとなっております。

後ろのボタンでウエストを絞ることも出来ますし、首もとを閉めることで色々な着こなしが出来るアイテムでとてもおすすめです!

どなたかかっこよく着こなしていただけるかたにお譲りしたいと思います。

よろしくお願い致します。

カラー...ブラック

柄・デザイン...無地

素材...ウール

ジップ・ボタン...ジップアップ

フード...フードなし

季節感...冬

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ディオールオム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

