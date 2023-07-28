【在庫あり/即出荷可】 スウェーデン軍　バンドカラーシャツ　グランパシャツ シャツ

スウェーデン軍のグランパシャツです。

FENDI 半袖シルクシャツ

40年代〜50年代につくられた非常に古いシャツです。

stein WOOL GABADINE DOWN PATTERN SHIRT



RRL ウエスタンシャツ コンチョ poloポロラルフローレン M ネイビー長袖

○特徴

新品！バーバリーブラックレーベル定番チェックシャツ Mサイズ Burberry

襟はノーカラー、バンドカラーです。

オニツカタイガー トレーナー 値下げ



希少 サイズ2 Bohemians 横尾忠則 総柄 シャツ

裾のスリット部分はマチ付き。後ろ身頃の肩付近にはプリーツが入り、当時丁寧に作られていたことがわかります。

TENDER Co. シャツ 半袖



PRADA ナッパレザーシャツ

袖部分は本来ダブルカフス仕様ですが、着用しにくいため、カフスを一度解体した上で通常のボタンの袖にリメイクしてあります。

DAIRIKU 20SS アロハ セットアップ



TAAKK 21ss フラワーグラフィックシルクシャツ ターク

○シルエット

finamore フィナモレ リネン 短丈 織柄 白 バンドカラー シャツ 38

身幅はゆったり、着丈は少し長めのシルエットです。着用すると非常に雰囲気が出ます。

【入手困難‼︎】【USA製】STUSSY◎90s ロゴ刺繍 シャツ A59



リングヂャケット ナポリ イタリア製 キューバシャツ サイズ2 リネン 半袖

○サイズ

【新品未開封】ワコマリア WACKO MARIA バスキア アロハシャツ M

41

【2022 国内正規】ARC'TERYX Skyline SS Shirt L

身幅59cm、着丈92cm、裄丈87cm、肩幅48cm

kapital GREAT KOUNTRY ダメージ ベースボール シャツ



ウエアハウス WARE HOUSE / ネルシャツ

○生地

【サイズ5】 KAPITAL ガーゼバンダナ バンダナジャケット

コットン100%だと思いますが、ネップが出ているためリネンも含んでいるかもしれません。

【新品】Dress hippy ドレスヒッピー ハート柄 総柄シャツ L

適度に厚さのある風合いです（ロシア軍のスリーピングシャツの裏起毛がないくらいの生地感）。

22ss LEAGUE SS COTTON FLANNEL WHITE



PENDLETON 超希少 50s 60s vintage

○状態

クリスタセヤ フランス製シャツ

後ろ見頃に小穴があります。

【入手困難‼︎】STUSSY☆マリリンモンロー柄 半袖 総柄シャツ A109



【人気デザイン】ネイバーフッド☆アロハシャツ 総柄 長袖 ブラック XLサイズ

40-50sのもので、日常着として着回せる生地感の良いシャツは大変貴重な上、雰囲気も素晴らしい1着。

希少配色 80s houston スーベニアシャツ

デッドストックやヴィンテージものがお好きな方には是非押さえて頂きたい1着です。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ミリタリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

スウェーデン軍のグランパシャツです。40年代〜50年代につくられた非常に古いシャツです。○特徴襟はノーカラー、バンドカラーです。裾のスリット部分はマチ付き。後ろ身頃の肩付近にはプリーツが入り、当時丁寧に作られていたことがわかります。袖部分は本来ダブルカフス仕様ですが、着用しにくいため、カフスを一度解体した上で通常のボタンの袖にリメイクしてあります。○シルエット身幅はゆったり、着丈は少し長めのシルエットです。着用すると非常に雰囲気が出ます。○サイズ41身幅59cm、着丈92cm、裄丈87cm、肩幅48cm○生地コットン100%だと思いますが、ネップが出ているためリネンも含んでいるかもしれません。適度に厚さのある風合いです（ロシア軍のスリーピングシャツの裏起毛がないくらいの生地感）。○状態後ろ見頃に小穴があります。40-50sのもので、日常着として着回せる生地感の良いシャツは大変貴重な上、雰囲気も素晴らしい1着。デッドストックやヴィンテージものがお好きな方には是非押さえて頂きたい1着です。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ミリタリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

Brooks Brothers ボタンダウン 長袖シャツ ストライプ SMAATEE&SONS / Pull Over Shirts サイズ3Graphpaper シャツ 21AW THOMAS MASON別注定価27500円 jieda STUDIOS別注コラボ 2022ss サイズ2PRADA ストライプ柄ロング丈シャツ80s USA製 Ralph Lauren シルク100% ボタンダウンシャツ