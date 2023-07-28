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【在庫あり/即出荷可】 スウェーデン軍　バンドカラーシャツ　グランパシャツ シャツ

商品の説明

スウェーデン軍のグランパシャツです。
FENDI 半袖シルクシャツ
40年代〜50年代につくられた非常に古いシャツです。
stein WOOL GABADINE DOWN PATTERN SHIRT

RRL ウエスタンシャツ　コンチョ　poloポロラルフローレン　M ネイビー長袖
○特徴
新品！バーバリーブラックレーベル定番チェックシャツ　Mサイズ　Burberry
襟はノーカラー、バンドカラーです。
オニツカタイガー　トレーナー　値下げ

希少　サイズ2 Bohemians 横尾忠則　総柄　シャツ
裾のスリット部分はマチ付き。後ろ身頃の肩付近にはプリーツが入り、当時丁寧に作られていたことがわかります。
TENDER Co. シャツ　半袖

PRADA ナッパレザーシャツ
袖部分は本来ダブルカフス仕様ですが、着用しにくいため、カフスを一度解体した上で通常のボタンの袖にリメイクしてあります。
DAIRIKU 20SS アロハ セットアップ

TAAKK 21ss フラワーグラフィックシルクシャツ　ターク
○シルエット
finamore フィナモレ リネン 短丈 織柄 白 バンドカラー シャツ 38
身幅はゆったり、着丈は少し長めのシルエットです。着用すると非常に雰囲気が出ます。
【入手困難‼︎】【USA製】STUSSY◎90s ロゴ刺繍 シャツ A59

リングヂャケット ナポリ イタリア製 キューバシャツ サイズ2 リネン 半袖
○サイズ
【新品未開封】ワコマリア WACKO MARIA バスキア アロハシャツ M
41
【2022 国内正規】ARC'TERYX Skyline SS Shirt L
身幅59cm、着丈92cm、裄丈87cm、肩幅48cm
kapital GREAT KOUNTRY ダメージ ベースボール シャツ

ウエアハウス WARE HOUSE / ネルシャツ
○生地
【サイズ5】 KAPITAL ガーゼバンダナ バンダナジャケット
コットン100%だと思いますが、ネップが出ているためリネンも含んでいるかもしれません。
【新品】Dress hippy ドレスヒッピー ハート柄 総柄シャツ L
適度に厚さのある風合いです（ロシア軍のスリーピングシャツの裏起毛がないくらいの生地感）。
22ss LEAGUE SS COTTON FLANNEL WHITE

PENDLETON 超希少　50s 60s vintage
○状態
クリスタセヤ　フランス製シャツ
後ろ見頃に小穴があります。
【入手困難‼︎】STUSSY☆マリリンモンロー柄 半袖 総柄シャツ A109

【人気デザイン】ネイバーフッド☆アロハシャツ 総柄 長袖 ブラック XLサイズ
40-50sのもので、日常着として着回せる生地感の良いシャツは大変貴重な上、雰囲気も素晴らしい1着。
希少配色　80s houston スーベニアシャツ
デッドストックやヴィンテージものがお好きな方には是非押さえて頂きたい1着です。

Brooks Brothers ボタンダウン　長袖シャツ　ストライプ　S

商品の情報

商品のサイズFREE SIZE
ブランドミリタリー
商品の状態やや傷や汚れあり

MAATEE&SONS / Pull Over Shirts サイズ3

Graphpaper シャツ　21AW THOMAS MASON別注

定価27500円 jieda STUDIOS別注コラボ 2022ss サイズ2

PRADA ストライプ柄ロング丈シャツ

80s USA製 Ralph Lauren シルク100% ボタンダウンシャツ
スウェーデン軍のグランパシャツです。40年代〜50年代につくられた非常に古いシャツです。○特徴襟はノーカラー、バンドカラーです。裾のスリット部分はマチ付き。後ろ身頃の肩付近にはプリーツが入り、当時丁寧に作られていたことがわかります。袖部分は本来ダブルカフス仕様ですが、着用しにくいため、カフスを一度解体した上で通常のボタンの袖にリメイクしてあります。○シルエット身幅はゆったり、着丈は少し長めのシルエットです。着用すると非常に雰囲気が出ます。○サイズ41身幅59cm、着丈92cm、裄丈87cm、肩幅48cm○生地コットン100%だと思いますが、ネップが出ているためリネンも含んでいるかもしれません。適度に厚さのある風合いです（ロシア軍のスリーピングシャツの裏起毛がないくらいの生地感）。○状態後ろ見頃に小穴があります。40-50sのもので、日常着として着回せる生地感の良いシャツは大変貴重な上、雰囲気も素晴らしい1着。デッドストックやヴィンテージものがお好きな方には是非押さえて頂きたい1着です。

商品の情報

商品のサイズFREE SIZE
ブランドミリタリー
商品の状態やや傷や汚れあり

【在庫あり/即出荷可】 スウェーデン軍　バンドカラーシャツ　グランパシャツ シャツ

58分钟前

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(税込) 送料込み
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8dcbe6bc25ee9

 1482

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8dcbe6bc25ee9
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militaria: スウェーデン軍のグランパシャツ

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スウェーデン軍 グランパシャツ 2ボタン デッドストック ホワイト 長袖 スリーピングシャツ 白 ロング丈 メディカルプルオーバー メンズ 裾長 ロングスリーブ パジャマシャツ ラウンドボトム カジュアルシャツ | ミリタリー百貨シービーズ

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★カートで割引対象品★新品 スウェーデン軍 グランパシャツ 後染め加工【T】

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DEADSTOCK SWEDISH ARMY MILITARY GRANDFATHER SHIRT　デッドストック スウェーデン軍 ミリタリーグランパシャツ

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【楽天市場】スウェーデン軍 グランパシャツ 2ボタン デッド

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DEADSTOCK 40's SWEDISH ARMY M39 GRANDPA SHIRT デッドストック 40

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全国通販】DEAD STOCK 50s SWEDISH MILITARY

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