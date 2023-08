最終値下げ NIKE AIRFORCE Ⅱ HIGH ROYAL COLOR 28cm スニーカー

!!フォロー割、各種割引実施中!!

▲商品情報▲

hokaoneone ボンダイ6 27.5cm

NIKE AIRFORCEⅡ HIGH

Nike エアマックス97 ゴールド

ナイキ エアフォース2 ハイ

廃盤品 コンバース CT70プレミアム 生成り



nike stussy vandal hi

●おすすめポイント●

新品 42 27cm マルジェラ 21ss タビ スニーカー カーキ 緑 801

コレクターの中では大変、人気の高いモデルですが復刻もされず年々数を減らしているエアフォース2です。数年前にLowの復刻はありましたがHIGHは復刻はありませんでした。

NIKE × sacai ズームコルテッツ 26.5cm

黒/青と人気の高いロイヤルカラーに加え、スウッシュ部のホワイトも素敵です。

FILA GRANT HILL 2 グラントヒル2LUDI

またこちらの商品は年代物とは思えない状態の良さでエアフォース2に良く見られるプラパーツの破損やエア抜け加水分解やシュータン部のペイント割れも現状では問題ありません。

NIKE エアジョーダン1 レトロ ロー OG "ブラックセメント" 28.5



【新品未使用】KEEN JASPER II WP

スニーカー全般的に自身のコレクション品となります。お伝え出来るダメージは真摯にお答え致します。

【ふわり様☆専用】

自身でも購入後、残念な思いをした事が数度あり、購入者様には、そういった思いをして欲しくないと考えております。

NIKE AIR FORCE 1 LOW LTD LEBRON JAMES



NIKE ワッフル サカイ

■商品データ■

ニューバランスnew balance M1400NV サイズ 9.5D

COLOR 黒/青/白系

Adidas EQT Basketball ADV white grey

サイズ 28cm US10

ナイキエアジョーダン1 ローW 28.5cm



nike aj4 thunder サンダー

付属品

【最終大幅値下げ】メゾンマルジェラ ジャーマントレーナー ハイカット箱付き

DAMAGE BOX (キズ、破れ有り)

ニューバランス M2002RWA 28.5cm



ナイキSB ダンク HIGHプロ PRM

ダンク

ナイキ ダンク LOW ピュアプラチナム ウルフグレー 28.5

エアフォース

ルイヴィトン Louis Vuitton Men’sスニーカー

エアジョーダン

NIKE ダンク HIGH ソモス ファミリア Día de Muertos

モアテン

NIKE PEACEMINUSONE ピースマイナスワン 26.5cm

ブレザー

NIkE AF1



ニューバランス 2002rxd



NIKE AIR MAX スニーカー ホワイト ピンク



バッドバニー フォーラム ブルーティント 28.5cm

ースニーカーの保管方法ー

LOUIS VUITTON ルイヴィトン スニーカー

ジップロックに入れて乾燥剤(シリカゲル)をいれ暗所にて保管してます。

ニューバランス アメリカ製 スニーカー インソールセット



NIKE ×OFF WHITE THE 10 : AIR MAX 90

※自宅に喫煙者、ペットはいません※

ジョーダン1Travis

※検品は丁寧に行いますが素人であることをご理解下さい※

SANTONI サントーニ AMG レザースニーカーパティーヌ

※写真に写りきらないダメージもあります※

Nike コルテッツ

※写真の木製のシューキーパーは付属しません※

Pantofola d’Oro パントフォラドーロ レザースニーカー

※スニーカーの性質上、使用の保証は出来ません※

New Blance URAIN Rainier OG 新品未使用

※些細なことでも構いませんので気になることがありましたら何でもコメントを下さい※

M990UA3 ニューバランス ユナイテッドアローズ 990v3 ダークグレー



エアマックス95 / air max 95 新品未使用品



28.5cm アディダス スタンスミス カーミット Stan Smith

プロフィールも御一読して頂けますと幸いです。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

