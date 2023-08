※別のところでも出品している為、急になくなる場合がございます。ご了承ください。

襟付きのタイプは本当に見ないです。とても希少です。

1970年代に良く見かける通称「糸巻きタグ」。

素材感はあまりちくちくしないものなので心地よく着ていただけます。

あいみょん、どんぐりず森が着用した事で話題の

IZOD LACOSTE (ラコステ)

色がボッテガグリーンのビビットな色味で、

サイズ感もゆったりしているので森くんの様なストリートに着用できます。

着丈も十分な長さなのでとても現代ファッションに馴染むアイテムだと思います。

【Size】

袖丈82cm (昔のニットは袖を折るタイプ)

肩幅57cm

着丈78cm

身幅61cm

別のところでも出品している為、急になくなる場合がございます。ご了承ください。

〜関連タグ〜

auralee、comoli、sacai、ポータークラシック、クレプスキュール、ナイジェルケーボン、フィルメランジェ、エンダースキーマ、ヤエカ、tuki、anatomica(アナトミカ )、モンサンミッシェル、outil、1920s、boncoura、su-sous、klasica、scye、ヤエカ、kaptain sunshine、henderscheme uru、casey casey モールスキン、インディゴリネン、ブラックインディゴリネン、コットンドリル、フレラコ、ブルードリル、ウール、made in france、フランス製、johnlawrencesullivan サリバン yproject、あいみょん、タカママ、グリーン 緑 ボッテガグリーン

CharlesJeffreyLoverboy OURLEGACY

RAFSIMONS jeanpaulgaultierゴルチエ numbernine hystericglamour

undercover アンカバdolceandgabbana

martinmargiela maisonmargiela

ミハラヤスヒロ ボッテガ bottega nujabes

70s 90s グランジ 00s どんぐりず ヒップホップ

bourgeron、マキニョンコート、タカママ、マリアーノ、M-52、M-47 が好きな方におすすめです

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ラコステ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

