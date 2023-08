※ご購入前にコメントお願い致します。

高級感あるモダンデザインのベッド!

おしゃれかつ快適な寝室になること間違いなし!

ベッドフレームのみ

ボンネルコイルマットレス付き

ポケットコイルマットレス付き

お気軽にコメント頂ければと思います!

※お客様で組立が必要な商品になります。

【カラー】

ホワイト

【サイズ】

ベッドフレーム、マットレスのサイズは画像の参照をお願い致します!

【配送】

・決済完了後、3 - 30 日後の間でご指定可能です!

・配送日指定ない場合、12:00までのご購入で1~2日で発送可能です!

※繁忙期など、物流会社の状況により遅れる場合がございますが、ご了承ください。

※土日祝の場合は発送が翌営業日対応となります。

・沖縄・離島へのお届けの場合は別途配送料1650円になります。配送日のご指定もお受け出来かねます。

・配送は全て玄関先でのお渡しとなります。

サイズはシングル、セミダブル、ダブル、クイーン、キング、ワイドキングがあります。

無印、ニトリ、IKEA (イケア)のようなシンプルでおしゃれなインテリア、家具です。

他にもベッド、ソファ、ダイニングテーブル、リビング収納、棚、マットレス、寝具、などの家具を販売しています。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

