幸せなふたりに贈る結婚祝い 【激レア新品】ハローキティ ボウリングボール 12p おまけ付 ボウリング

【超激レア物】新品、未使用ハローキティボウリングボールHELLO KITTY 12ポンド6オンスポリエステル穴の開いてない新品、未使用品です。今では手に入れるのは困難な代物です(^^)/穴を開けて使用するも良し、置物として飾るも良し、どなたかにプレゼントするも良し…です♪ボウリング好きの方のお店の店頭などに置いても珍しがられますよ~\(^o^)/【おまけ】お飾り用にボールを置けるブランズウィック製ボールベースをお付け致します(^^)キティラーの方は是非いかがですか〜☆彡♪元箱はないので、別箱での発送になります! 新品未使用ですが素人長期保管品につき若干の色褪せがございます。神経質な方はご遠慮くださいませm(__)mサンリオハローキティSANRIOHELLO KITTYキティ#サンリオ#ハローキティ#SANRIO#HELLO KITTY#キティ86

