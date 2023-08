激レア

A BATHING APE アベイシングエイプ と KAWS カウズ の コラボ ダブルネーム の コットンニット セーター です。

kaws × BAPE Big head

made in JAPAN

日本製

カラーは グレー 灰色

Lサイズ

身幅60cm

着丈70cm

肩幅42cm

袖丈70cm

bravestore では、仕事や趣味で国内外で購入した 70s 70年代 80s 80年代 90s 90年代 00s 2000年代 の ヴィンテージ古着 や スポーツブランド スポーツグッズ を 中心に インテリア雑貨 など オシャレな生活を送れる商品を幅広くライナップしています。

フォロー割 や 複数購入割 も していますので、コメントや購入前に必ず自己紹介をお読みになってください。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アベイシングエイプ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

