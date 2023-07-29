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ユナイテッドアローズにて購入。
正規品✨オフホワイト✨25cmナイキ エアジョーダン1 レトロ ハイ
8回程度使用ですが、目立つ傷、汚れなく、きれいな状態かと思います。
SALOMON SNEAKERS ACS PRO BLACK 28cm 5
詳細は画像をご確認ください。
air jordan 1 co.jo
new balance 2002rc
GORE-TEXなので、これからの梅雨に向けていかがでしょうか？
新品未使用 NIKE ナイキ ダンク dunk Made you look
中古品となりますので、ご理解いただける方のみお願いいたします。
NIKE AIR JORDAN1 テヤナテイラー ジョーダン 27.5cm
PEACEMINUSONE × Nike KWONDO 1 27cm
■メーカー ニューバランス
新品 NIKE AIR JORDAN 1 RETRO LOW OG 28 cm
■商品名 M5740GTP
NIKE AIR MAX 95 SE ナイキ エアマックス スウェットマガジン
GORE-TEX ゴアテックス
VALENTINO ヴァレンティノ ローカット ソックス スニーカー メンズ
■状態 8回程度着用
NIKE×supreme エアモア アップテンポ シュプテン モアテン
■サイズ 27cm
Puma Trc blaze court プーマ バッシュ
■素材 アッパー:天然皮革/合成繊維
(260) ナイキ ブレザー NIKE BLAZER
ソール:ゴム底
⭐️新品 adidas ⭐️ ウェザースプーン × アディダス スーパースター
■付属品等 なし
ACRONYM × NIKE AIR PRESTO MID28cmエアプレスト
■定価 \22,000
vans style 112 pro バンズ スタイル 112 プロ ガムソール
adidas BW ARMY アーミー スニーカー 29cm
メインカラー···ブラック
新品 英国製 OM576 OGG US10 28cm NEW BALANCE
特徴/機能/素材···gore-tex(ゴアテックス)
【New Balance】ニューバランス M996 27.0cm USAモデル
新品未使用Supreme vans s logo 27センチ
574
エンポリオアルマーニ ダッドスニーカー
990
ナイキ エアジョーダン1 レトロ ハイ OG 29cm
991
メゾンマルジェラ タビ 足袋 レザー スニーカー 新品・未使用品
992
【レア】converseブラックロゴジップアップスニーカーブラック26.5㎝
993
Nike Dunk SB ナイキ ダンク カーハート CARHARTT
1300
NIKE エアフォース1 pineapple
1400
newbalance M990 V2 GY2 30cm US12
1500
【最安値AMBUSH × NIKE DUNK HIGH "FLASH LIME"
1600
NIKE DUNK シラキュース
1700
hrt様専用
2002
HOKA ONE ONE KAHA 2 LOW GTX ゴアテックス 27cm
商品の情報
商品のサイズ
27cm
ブランド
ニューバランス
商品の状態
目立った傷や汚れなし
NIKE AIR FORCE 1 07 SE NN 28cm 新品
NIKE AIR MAX ゴアドーム
Nike Tom Sachs GPS ナイキ トムサックス 27
adidas SANBA OG
【コラボ】 FILA × ADRER INTERATION LIGHT
ユナイテッドアローズにて購入。8回程度使用ですが、目立つ傷、汚れなく、きれいな状態かと思います。詳細は画像をご確認ください。GORE-TEXなので、これからの梅雨に向けていかがでしょうか？中古品となりますので、ご理解いただける方のみお願いいたします。■メーカー ニューバランス■商品名 M5740GTP GORE-TEX ゴアテックス■状態 8回程度着用■サイズ 27cm■素材 アッパー:天然皮革/合成繊維 ソール:ゴム底■付属品等 なし■定価 \22,000メインカラー···ブラック特徴/機能/素材···gore-tex(ゴアテックス)574990991992993130014001500160017002002
商品の情報
商品のサイズ
27cm
ブランド
ニューバランス
商品の状態
目立った傷や汚れなし
『1年保証』 【4月限定値下】GORE-TEX ニューバランス M5740GTP 27.0cm スニーカー
375
43分钟前
『1年保証』 【4月限定値下】GORE-TEX ニューバランス M5740GTP 27.0cm スニーカー
¥
11,000
¥
9,350
(税込) 送料込み
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3
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商品の情報
カテゴリー
ホーム
靴
スニーカー
【4月限定値下】GORE-TEX ニューバランス M5740GTP 27.0cm
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
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東京都
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1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
6fe8f4e648dbbf
1113
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『1年保証』 【4月限定値下】GORE-TEX ニューバランス M5740GTP 27.0cm スニーカー
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『1年保証』 【4月限定値下】GORE-TEX ニューバランス M5740GTP 27.0cm スニーカー
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