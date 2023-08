商品は中古品です。

⭐︎専用出品⭐︎正規品 シャネル CHANEL バッグ

商品は1点物になり、即購入歓迎の早い者勝ちですのでご希望の方はお早めにどうぞ!

❇フォロー割引しています‼️

フォロワーになっていただいた上でコメント頂ければ、

多少(お気持ち程度)お値引き致しますので購入前にコメント欄よりお知らせください♪

❇3点購入で1点無料になります‼️

3点中一番お安い商品を無料に致します。

ご希望の場合は【それぞれ】の商品に「まとめ買い〇点希望」等、コメント頂ければ、専用とした上で価格を1点にまとめます★

⚠️4点以上ご購入の場合は3点毎に1点無料に致します。

⚠️フォロー割との併用は出来ません。

⚠️購入前にコメント頂き、こちらで価格調整後でないと割引出来ません。

✅商品説明

スタート価格:24999円

カラー:茶(ブラウン)

持ち手・紐(バッグ口からの丈):約10〜20㎝

ワンショルダー(肩がけ)可能です。

ポケット:0箇所

表生地:使用感、写真のようなスレ、薄汚れがあります。

裏生地:使用感あまりなく綺麗です。

サイズ(縦×横×マチ):約24×32〜45×20㎝

重量:約680g

備考:A4ファイル(サイズ約21×30㎝)入ります。ブランドショップ購入正規品です。

#トートバッグをお求めの方はこちらをご覧ください

#ミュウミュウの商品はこちら

✅ご注意

写真加工は一切しておりませんが光の具合で色味が多少変わる可能性があります。

バック(かばん カバン 鞄)については実際の利用に近いように適度に詰め物をして撮影しております。

写真では解りづらい汚れやキズなどのダメージ、色合いや風合いに違いなどがございますので写真を参考として必ず商品説明をご確認のうえ併せてご判断下さい。

中古として一般的な使用感や経年など些細な点までは細かに記載いたしません。

気になる点などを包括的に記載しております。

素人のため見落としや記載漏れがある場合がございますので、あらかじめご了承ください。

✅ハイブランド商品について

質屋、ブランドショップより入手した正規品です。

万が一の場合は全額補償致します。

出品商品の真贋につきましては厳しい鑑定基準を全てクリアしておりコピー商品の類は一切取り扱っておりません。

商品の情報 ブランド ミュウミュウ 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 ブランド ミュウミュウ 商品の状態 やや傷や汚れあり

